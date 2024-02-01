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Türkiye'nin 2023 Turizm Hedeflerine Ulaşılamadı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin 2023 Turizm Hedeflerine Ulaşılamadı

Türkiye\'nin 2023 Turizm Hedeflerine Ulaşılamadı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin 2023 yılında turizm hedeflerine ulaşamadığını belirtti. Ösen, TÜİK'in yayımladığı turizm karnesinde hedeflerin tutturulamadığının görüldüğünü ifade etti. Hükümetin açıkladığı 56 milyar dolarlık hedefin 54 milyar dolarda kaldığını söyleyen Ösen, başarılı bir turizm sıçraması için yerel yönetimlerin ve tüm paydaşların karar alma sürecinde etkin bir rol alması gerektiğini vurguladı.

01.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:17
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin 2023 yılında turizm hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in Türkiye'nin 2023 yılı turizm karnesini yayımladığını, bu karnede Türkiye'nin hedeflerini yakalayamadığının anlaşıldığını belirtti.

Hükümetin açıkladığı 2023 yılı hedefinin 56 milyar dolar olduğunu ancak bu rakamın 54 milyar dolarda kaldığını aktaran Ösen, "Hedeflerin tutturulması için yalnızca inanmak yetmiyor, sıkı çalışmak da gerekiyor. Ortaya konan hedefler, Türkiye'nin bir turizm ülkesi olması açısından son derece normal ve olağan hedefler. Olağan olmayan şey hükümetin başarılı bir turizm sıçraması oluşturmaktan uzak tutum ve davranışlarıdır." diye konuştu.

Turizm sektöründe başarılı olmak için sadece kum, güneş, deniz veya üç aylık sıcak iklimin yeterli olmadığını dile getiren Ösen, hedeflere ulaşılması için yerel yönetimlerle tüm paydaşların karar alma sürecinde etkin bir rol almasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 2023 Turizm Hedeflerine Ulaşılamadı - Son Dakika
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