Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Gürsoy'un vefat haberini duyurdu. Gürsoy, Adalet Partisi eski milletvekili olarak görev yapmış ve Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti. Cenaze töreni ise yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak.

02.07.2024 10:23
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Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında hayatını kaybetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Dr. Nilüfer Gürsoy'un vefat ettiğini duyurdu.

Uysal paylaşımında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Nilüfer Gürsoy kimdir?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Dr. Gürsoy için bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Dr. Nilüfer Gürsoy, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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