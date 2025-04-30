Türkiye'nin Çalışma Şartları Eleştirildi - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Çalışma Şartları Eleştirildi

Türkiye\'nin Çalışma Şartları Eleştirildi

CHP'li Taşcıer, Türkiye'nin çalışma koşullarını 19. yüzyıla benzetti ve emekçilerin zorluklarını vurguladı.

30.04.2025 19:11
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Gelişmiş ülkeler, bugün kazanılmış haklarının tamamının korunması şartıyla; güvenceli, esnek ve uzaktan çalışmaya geçmektedir. Oysa Türkiye hala 19'uncu yüzyılın çalışma koşullarıyla devam etmektedir. 13- 14 saatlik mesailerle Türkiye, Avrupa'da en uzun çalışma saatine sahip olan ülkedir. Sri Lanka, Kosta Rika ve Tayland da bile çalışma saatleri Türkiye'den daha azdır" dedi.

CHP'li Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşcıer, konuşmasında '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işaret ederek, "Ölüme meydan okuyan emekçileri; toprağa hayat veren mevsimlik tarım işçilerine, insana can veren sağlık emekçilerini, teknikerleri, laborantları, atanamayan öğretmenleri, görünmeyen emeğin yükünü sırtlanan ev emekçilerini, motorlu taşıtları ekmek kapısına dönüştüren kuryeleri ve ulaşım işçilerini, markette, depoda, sokakta çalışanları, apartman görevlilerini, ucuz iş gücü olarak emeği ve bedeni tüketilen kaçak işçileri, ömür boyu dayanılmaz acılara mahkum olan meslek hastalığı mağdurlarını, 3'üncü sınıf vatandaş görülen dönüşüm emekçilerini, staj ve çıraklık adı altında kölelik şartlarında çalıştırılanları, işçi olmaya zorlanan çocukları, siyasi baskı altında yoksullukla sınanan kamu emekçilerini, 65 yaş üstünde olduğu halde yaşamak için çalışmak zorunda kalanları, işsiz bırakılarak ekmeğinden mahrum edilenleri, açlıkla terbiye edilen emeklileri, emeklilik hakları verilmeyenleri halkın haber alma özgürlüğü için kendi özgürlüklerinden vazgeçen basın emekçilerini Cumhuriyet Halk Partisi ve emek büroları olarak saygıyla ve mücadele kararlılığıyla selamlıyorum" diye konuştu.

'BU İKTİDARIN KENDİSİ ARTIK MARJİNALDİR'

28 kamu görevlisinin yargılandığı 'Soma Katliamı Davası'nın dün sonuçlandığını ifade eden Taşcıer, "301 madencinin cansız bedenine 96 saat sonra ulaşılmıştı ama kamu görevlilerinin sanık olarak yargılanması 99 bin 360 saat sürdü. Sonuçta sanıklara 12'şer saat hapis cezası verildi. Sorarsanız, 'yargı bağımsız, inanırsanız adalet mülkün temeli.' Adaletin bu kadar değersizleştirildiği, insan hayatının bu denli ucuz görüldüğü bir ülkede emek ve emekçi güvende değildir. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne işçi güvenliği ne yaşam hakkı ne de alın terinin karşılığı vardır. İşte bu yüzden 1 Mayıs, emeğin bir günlüğüne hatırlandığı bir anma günü değildir. Aksine emekçilerin 365 gün, 136 yılı aşan eşitlik, adalet ve özgürlük arayışının bir tanımıdır. Bu yıl 1 Mayıs'ı, 19 Mart'ta tek adam rejiminin gerçekleştirildiği sivil darbe girişiminin karanlığında karşılıyoruz. Ülkemizde emeğin değersizleştirildiği, sendikal hakların gasbedildiği, grevlerin yasaklandığı, örgütlü mücadelenin türlü baskılarla boğulmaya çalışıldığı bir rejim tesis edilmiştir. Daha dün Taksim çağrısı yaptığı için 92 kişi gözaltına alındı. İktidar her zaman yaptığı gibi yine marjinal tanımlaması yaptı. Oysa kendi sesinden başkasını duymayan, ülkenin gerçeklerini görmeyen ve halkın içinde bulunduğu duruma yabancılaşan bu iktidarın kendisi artık marjinaldir" dedi.

'TÜRKİYE, HALA 19'UNCU YÜZYILIN ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA DEVAM ETMEKTEDİR'

Gelişmiş ülkelerin, iş saatlerin ve mesai günlerini azaltmayı planladıklarını belirten Taşcıer, "Gelişmiş ülkeler, bugün kazanılmış haklarının tamamının korunması şartıyla; güvenceli, esnek ve uzaktan çalışmaya geçmektedir. Oysa Türkiye hala 19'uncu yüzyılın çalışma koşullarıyla devam etmektedir. 13- 14 saatlik mesailerle Türkiye, Avrupa'da en uzun çalışma saatine sahip ülkedir. Sri Lanka, Kosta Rika ve Tayland da bile çalışma saatleri Türkiye'den daha azdır. Geçinmek için uzun saatler boyunca çalışmak zorunda olan emekçiler, ücretliler buna karşı yaşamlarını insan onuruna yakışır biçimde sürdürecek gelire yine de sahip değildir. 'Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Türkiye'deki brüt asgari ücret Ocak 2025'te Avrupa'da 27 ülke arasında 20'nci sıradaydı. O zaman asgari ücret 708 Euro'ydu ve henüz 19 Mart sivil darbesi yapılmamıştı. 19 Mart sivil darbesiyle birlikte, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle asgari ücret 112 Euro birden geriledi. Bugün net asgari ücretin 26 bin 997 lira olması gerekirken, Şimşek programının etkisiyle 19 bin liranın da altına düşerek Türkiye'nin modern kölelik haline geldiğinin de çok açık bir ilanı olmuştur. 'Asgari ücret zammı enflasyonu tetikler' yalanını ortaya atanlar, Türkiye'de adım adım bir kölelik rejimini inşa etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gamze Taşcıer, Politika, Türkiye, Ekonomi, Emekçi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Çalışma Şartları Eleştirildi - Son Dakika

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