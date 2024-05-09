Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı hayat pahalılığını arttıracak - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı hayat pahalılığını arttıracak

İsrail basınında Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararının çok ani olduğu ve bunun hayat pahalılığını arttıracağı belirtildi. İsrailli ithalatçılar alternatif kaynaklar bulacak olsa da üretim ve nakliye maliyetlerinin yükseleceği ve İsrail'deki hayat pahalılığını daha da arttıracağı vurgulandı. Türkiye'nin kararı, kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacak.

09.05.2024 13:58
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İsrail basınında Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararının çok ani olduğu ve bunun hayat pahalılığını arttıracağı belirtildi. Dijital tedarik zinciri CEO'su Elad Barshan, "Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik boykot kararının olumsuz etkileri ülkenin gündemine oturdu. The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ihracat ve ithalatın durdurulmasının firmaları zor durumda bırakacağı belirtildi. İsrailli ithalatçıların bir kısmının daha uzun ve daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında olduğu, bazılarının ise Türk tedarikçileri Avrupa ve ABD'deki çok daha pahalı firmalarla değiştirmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Türkiye'nin kararının İsrail'de kısa vadede kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı ifade edildi. İsrailli ithalatçıların alternatif kaynaklar bulacağı ancak bunun sonucunda üretim ve nakliye maliyetlerinin yükseleceği ve İsrail'deki hayat pahalılığını daha da arttıracağı vurgulandı.

"Türkiye'nin boykotu anında etkili oldu"

Dijital tedarik zinciri platformu SlickChain'in CEO'su Elad Barshan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemi çok ani oldu ve anında etki gösterdi. İthalatçıların alternatif aramaya veya tedarikçileri değiştirmeye zamanları olmadı. Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu. Çünkü Türkiye'den ithalat yapmak oldukça ucuz, nakliye süreleri çok hızlı, yalnızca birkaç gün sürüyor" dedi. Barshan, büyük ölçüde Türk sanayisine bağlı olan bazı ithalatçıların hayatta kalma mücadelesi vereceğini söyledi.

İsrail'in uluslararası mahkemelere gitmek yerine dünyadaki müttefiklerinden destek alarak Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini belirten Barshan, "İsrail harekete geçmezse, Türkiye'yi aşarak çığ gibi büyüyen bir etki oluşturabilir. Bu da diğer ülkelerin İsrail ile ticarete kısıtlamalar ve hatta tam ambargo koymaya başlayabileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

İsrail Deniz Ticaret Odası Başkanı Yoram Sebba da Türkiye'nin kararının İsrailli ithalatçıları ve işletmeleri alternatif batılı tedarikçilerle pazarlık yapmaya zorlayacağını söyledi. Sebba, "Baskı altında olduğunuzda tedarikçilerle pazarlık yapmak ve yeni sözleşmeler imzalamak ideal bir durum değildir. Bu, daha yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle ürünleri daha pahalı hale getirecektir" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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