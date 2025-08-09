Türkiye'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor

Türkiye\'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor
09.08.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız" dedi.

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede; kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğunu, Arktika ve Antarktika'daki buzul erimelerinin tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yer altı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan etkilerken finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekildi. Genelgede, şöyle denildi:

"Ülkemizin 2053 vizyonu; bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek ve kritik alanlarda ülkemizi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmektir. Kutup bölgelerinin küresel olarak artan önemi, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirmiştir. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleri doğrultusunda ülkemizin 2 kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile kutup bölgelerindeki mevcut ve kurulacak olan altyapılar; ülkemizin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracak hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerde bulunarak insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin bir rol üstlenmesine hizmet edecektir."

Bu amaçla; kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü katılımıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu belirtildi.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, TÜBİTAK çatısı altında, Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik bilimsel, teknolojik, çevresel ve stratejik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışacağız. Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi
Aşk tatiline vize engeli Serenay Sarıkaya tek başına Fransa’ya uçtu Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu
Yok böyle talihsizlik Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı Yok böyle talihsizlik! Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı
Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm Rezidansta vurulmuş halde bulundu Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm! Rezidansta vurulmuş halde bulundu
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
11:47
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
11:44
Türkiye’de bir ilk Mersin’de belediye otobüslerinde “gittiğin yere kadar öde“ dönemi
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi
11:43
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:32
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı Mahkemeden İbrahim Tatlıses’i sevindiren karar
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'i sevindiren karar
11:32
Fiyatı 50 bin lira Sipariş veren 1 yıl bekliyor
Fiyatı 50 bin lira! Sipariş veren 1 yıl bekliyor
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:21
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
11:19
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
11:18
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
11:09
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor
Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 10:41:15. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.