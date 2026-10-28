Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı, adanın gerçekleriyle barışmalıdır" - Son Dakika
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı, adanın gerçekleriyle barışmalıdır"

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda, uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma çağrısında bulunarak, "Uluslararası toplum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı;

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda, uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıma çağrısında bulunarak, "Uluslararası toplum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı; siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmelidir. Uluslararası toplum, adanın gerçekleriyle barışmalıdır" dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla katıldığı canlı yayın programında Kıbrıs meselesine ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı 103 yıldır kendi bayramı olarak benimsediğini ve Cumhuriyet coşkusunu yürekten paylaştığını belirten Başçeri, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarını sundu. Birleşmiş Milletler'in (BM) 81 yıl önce uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Başçeri, BM'nin artık bu görevini yerine getiremez hale getirildiğini söyledi. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için samimi irade ortaya koyan tarafın her zaman Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye olduğunu ifade eden Başçeri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 63 yıl geçtiğini kaydetti.

"Adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır"

1974 yılından itibaren adada barış ve sükunetin hakim olduğunu belirten Başçeri, "Adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün önemine dikkat çeken Başçeri, "Kıbrıs meselesinin tarihi, adada kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun, iki devletli çözüm yolu olduğunu tespit ve tescil etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarına da işaret eden Başçeri, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır" dedi.

"Uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı"

Uluslararası topluma KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulunan Başçeri, "Uluslararası toplum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı; siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmelidir. Uluslararası toplum, adanın gerçekleriyle barışmalıdır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini taçlandırdığı KKTC çatısı altında müreffeh geleceğine kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğine inandıklarını belirten Başçeri, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Bu yürüyüşünde Türkiye, her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiCumhuriyet BayramıAli MuratPolitikaTürkiyeKıbrısSon Dakika

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