'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi: Yeni Anayasa' buluşmaları Gaziantep'te düzenlendi - Son Dakika
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Politika

'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi: Yeni Anayasa' buluşmaları Gaziantep'te düzenlendi

\'Türkiye\'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi: Yeni Anayasa\' buluşmaları Gaziantep\'te düzenlendi

"Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Yeni Anayasa' buluşmaları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlendi.

12.04.2025 12:51  Güncelleme: 12:58
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" Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Yeni Anayasa' buluşmaları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Yeni Anayasa' buluşmaları programı düzenlendi. Düzenlenen programda sivil anayasa ile ilgili konular ele alınırken Türkiye'nin sivil anayasa yapabileceği güçte olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'de bugün her görüşün temsil edildiği bir meclis aritmetiği var. TBMM, yeni ve sivil bir anayasa yapabilecek güçtedir, demokratik meşruiyete sahiptir" dedi.

"1982 Anayasası, yine 1961 anayasası darbe ürünü olarak millete dayatılmış anayasalar"

Şu an yürürlükte olan 1982 anayasasının millete dayatılmış darbe anayasası olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Şu an yürürlükte olan 1982 Anayasası, yine 1961 Anayasası hep darbe ürünü olarak millete dayatılmış anayasalar. Oysa egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Peki egemenliği kullanacak olanlar kimlerdir? Darbeyi yapanlar, milletin iradesini ortadan kaldıranlar mı? Maalesef şu an yürürlükte olan 1982 Anayasası, millet adına egemenliği kullanan milletten o egemenliği alarak 'sen anlamazsan, sen egemenliği kullanamazsın, bu darbeyi yapan cuntacı komite sizden daha iyi bilir. Anayasayı sizin için biz hazırlarız ve size de buna layık görürüz' diye dayatılan anayasadır" dedi.

"TBMM, yeni ve sivil bir anayasa yapabilecek güçtedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İçeriğini baştan sona değiştirseniz bile yeni ve sivil bir anayasayı başından sonuna kadar değiştirip yeniden yapmak lazım. Dolayısıyla ruhu aynı şekilde duruyor. Türkiye'de bugün her görüşün temsil edildiği bir meclis aritmetiği var. TBMM, yeni ve sivil bir anayasa yapabilecek güçtedir, demokratik meşruiyete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Anayasal güvence altına alınması adına yeni ve sivil bir anayasanın bir zaruriyet olduğunu söyleyen Gül, "Özellikle son 23 yıllık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokratik kazanımlar, temel haklara ilişkin güvencelerin de anayasal güvence altına alınması adına yeni ve sivil bir anayasanın bir zaruriyet olduğu apaçık gerçektir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Benim o uzun özgeçmişimin içerisinde tam bir darbeler tarihi var. Kendi hayatım darbelerle olan mücadelede geldiğimiz noktada en büyük örneklerden bir tanesi. Biz eğer erdemli toplum, Farabi'nin erdemli toplumu olmak istiyorsak, yüksek ahlak, yüksek teknolojiye geçme üzerinde bir iddiamız varsa, bu gençlere daha güzel bir dünya, daha güzel bir ülke daha güzel bir şehir bırakmak istiyorsak, mutlaka bir sivil anayasanın ne kadar ihtiyacı olduğuna hepimiz inanıyoruz. O yüzden bugün buraya gelen, bugün bilgisiyle, ilmiyle, irfanıyla benim de söyleyecek bir şeyim var diyen herkese hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Sivil bir anayasanın, sadece hukuk dünyasında değil, reel ekonomide de derin ve olumlu etkiler oluşturacağına yürekten inanıyoruz"

Sivil bir anayasanın, sadece hukuk dünyasında değil, reel ekonomide de derin ve olumlu etkiler oluşturacağına inandıklarını söyleyen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, "Biz sanayiciler ve iş insanları olarak biliyoruz ki, güçlü bir ekonomi ancak güçlü bir hukuk sistemiyle inşa edilir. Hukukun öngörülebilirliği, yatırım ortamının güveni ve adaletin tesisi; istihdamdan ihracata kadar her alanda kalkınmanın temelidir. Bu çerçevede, milletin temsilcilerinin ortak aklıyla, toplumsal mutabakatla hazırlanacak sivil bir anayasanın, sadece hukuk dünyasında değil, reel ekonomide de derin ve olumlu etkiler oluşturacağına yürekten inanıyoruz. Mevcut 1982 Anayasası, darbe sonrası hazırlanmış, vesayetçi bir anlayışın izlerini taşıyan bir metindir. Bu yönüyle hem toplumsal temsilde eksiklikler barındırmakta hem de değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanmaktadır. Biz iş dünyası olarak, özellikle bürokrasinin azaltıldığı, yatırım süreçlerinin hızlandığı, teşvik sistemlerinin anayasal güvence altına alındığı bir yapıyı arzu ediyoruz. Vergi reformlarının daha öngörülebilir, sade ve adil hale gelmesi, dijitalleşen dünyaya uygun ticaret ve istihdam düzenlemelerinin anayasal çerçevede ele alınması beklentilerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

"Yargının tarafsızlığı ve etkinliği iş insanı için hayati bir konudur"

Yargının tarafsızlığının iş insanları için hayati bir konu olduğunu vurgulayan Özdurdu, "Yargının tarafsızlığı ve etkinliği iş insanı için en az üretim kadar hayati bir konudur. Ticari ihtilaflarda uzmanlaşmış yargı organlarının etkinliğini artıracak anayasal düzenlemeler, yatırımcının güvenini pekiştirecek; istihdamı, üretimi ve ihracatı doğrudan destekleyecektir. Yeni bir anayasa çalışmasından beklentimiz, bireyi esas alan, temel hak ve özgürlükleri genişleten, adaleti önceleyen ve devlet-vatandaş ilişkisini güçlendiren bir çerçeve ortaya koymasıdır. Biz MÜSİAD olarak kalkınmanın önündeki yapısal sorunların çözümünde sivil anayasanın kritik bir eşik olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Programın ardından panel gerçekleştirilerek öğrenciler ile soru cevap etkinliği düzenlendi. Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş insanları ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

gaziantep, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi: Yeni Anayasa' buluşmaları Gaziantep'te düzenlendi - Son Dakika

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