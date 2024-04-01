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Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye\'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Seçimlere CHP damgasını vururken, AK Parti ise birçok kenti kaybetti. Türkiye'deki seçim atmosferi dış basının da gündemindeydi. Birçok yabancı basın kuruluşu, Türkiye'deki yerel seçimleri manşetlerine taşıdı.

01.04.2024 07:08  Güncelleme: 07:13
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Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 78.52 olduğu seçimlerde CHP rüzgarı eserken, uluslararası basın da Türkiye'deki tarihi seçimlere manşetlerinde geniş yer verdi.

"YENİDEN DİRİLEN MUHALEFET..."

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki seçim sonuçlarını manşetten vererek, "Türkiye'nin yeniden dirilen muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı geride bıraktı" şeklinde başlık attı.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"MUHALEFET BÜYÜK KAZANIM ELDE ETTİ"

Associated Press (AP) ise manşetten verdiği haberde, "Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanım elde etti." başlığını attı.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"İSTANBUL VE ANKARA'DA ZAFER..."

Katar merkezli Al Jazeera ise, yerel seçim sonuçlarını "Türkiye muhalefeti Erdoğan'a darbe olarak İstanbul ve Ankara'da zafer ilan etti" şeklinde servis etti.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"MUHALEFET ERDOĞAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İngiltere merkezli kamu yayıncısı BBC ise "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi" başlığını attı.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"ERDOĞAN BAŞARAMADI"

Alman haber dergisi Der Spiegel ise, "Erdoğan İstanbul'u geri almak istedi ama başaramadı" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"BÜYÜK BELEDİYELER MUHALEFETTE"

Yunan Kathimerini ise "Büyük belediyeler muhalefette, Erdoğan'ın partisi ikinci" başlığıyla haberi servis etti.

Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Politika Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika

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