Türkiye-Pakistan arasında anlaşmalar imzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Pakistan arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye-Pakistan arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında Türkiye ile Pakistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

13.02.2025 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında Türkiye ile Pakistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Pakistan ziyareti kapsamında İslamabad'da gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Attaullah Tarar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Enformasyon ve Yayın Bakanlığı Arasında "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanlığı arasında imzalanan "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, medya ve iletişim alanlarında yakın iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Anlaşmaya göre iki ülke iletişim, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında ortak çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek için gerekli çabayı gösterecek.

Söz konusu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanlığı arasında imzalanan "Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Türkiye ve Pakistan arasında halkla ilişkiler ve stratejik iletişim alanlarındaki ortak çalışmaların artırılmasını ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Anlaşmalara göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan kanun, kural, yönetmelik ve ulusal politikalara tabi olarak, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde ortak çalışmaları teşvik etmeye çalışacak.

İmzalanan Mutabakat Zaptları ile Türkiye ve Pakistan arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişim ve projeler üzerinde iş birliği sağlanması; konferans, eğitim ve çalıştaylar düzenlenmesi ve vatandaşların taleplerinin işleme alınması süreçlerini kolaylaştırmak için teknolojinin rolünü teşvik edilmesi öngörülüyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan ve bugün itibariyle yürürlüğe girecek olan iki Mutabakat Zaptı 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Pakistan, Politika, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Pakistan arasında anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

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