Türkiye-Pakistan İlişkileri Güçleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad temasları çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pakistan temaslarını sürdürüyor. Fidan ve Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Toplantıda, ticaret, yatırım, teknoloji ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılması ile iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklığa dönüştürülmesi yönündeki ortak kararlılık vurgulandı. Başbakan Şahbaz Şerif görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ortak tarih, kültür ve karşılıklı saygıya dayandığını belirtti. İkili ilişkilerin olumlu seyir izlediğine dikkat çeken Şerif, Türkiye ile çeşitli alanlarda iş birliğini daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını yineledi. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmelere, özellikle 17. ECO Zirvesi kapsamında gerçekleşen temaslara değinerek, ikili ilişkileri uzun vadeli bir stratejik ortaklığa dönüştürme yönündeki ortak arzuyu vurguladı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshaq Dar ile Bakan Hakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen Ortak Komisyon toplantısını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pakistan başbakanı, bu toplantının çeşitli alanlardaki iş birliğini daha da artıracağına dair umutlarını dile getirdi.

Şerif, Türkiye'ye "bölgesel gerilimlerde verdiği sürekli destek için" teşekkür etti

Görüşmelerde taraflar, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarına yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Başbakan Şahbaz Şerif, özellikle Gazze Şeridi ve İran'daki gelişmeler ışığında, bölgesel ve küresel dinamikler karşısında daha yakın koordinasyonun önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin özellikle son dönemdeki Hindistan saldırganlığı gibi bölgesel gerilimlerde verdiği sürekli destek için derin teşekkürlerini iletti. İkili ilişkilerin ekonomik boyutuna da değinen Başbakan, ticaret hacminin 5 milyar ABD doları hedefine ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Türk şirketlerini Pakistan'ın yatırım dostu ortamından faydalanmaya davet ederek, ülkenin yapısal reform ve ekonomik kalkınma girişimlerine katkıda bulunmalarını istedi.

Toplantıda ayrıca, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshaq Dar, Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Muhammed Asım Malik'in de aralarında bulunduğu üst düzey Pakistanlı yetkililer de katıldı. - İSLAMABAD