Türkiye-Rusya Orta Doğu İstişareleri İstanbul'da

Türkiye ile Rusya arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyindeki Orta Doğu istişareleri, İstanbul'da düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsilci olduğu istişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Yardımcısı Yılmaz istişarelerde, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu, Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin yaptırımların kaldırılmasını içerdiğini vurguladığı belirtildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı

Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an önce durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunun bir kere daha dile getirildiği öğrenildi. İstişarelerde ayrıca, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve bölgede istikrarın sağlanması imkanlarının konuşulduğu, birbiriyle bağlantılı sorun ve gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisinin, bütüncül bir bakış açısının benimsenmesinin ve tüm ilgili aktörlerin eş güdüm içinde kalmasının gerekli kılınması konuları ele alındı. - ANKARA