Türkiye Savunma İhracatında Rekor Kırdı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Türkiye, 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Çalışma Yemeğinde katıldı. TOBB'da düzenlenen yemekte konuşan Bakan Yaşar Güler, "Sözlerimin başında NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle siz ABD'li dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Başta ekonomik ve ticari alanlar olmak üzere Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine yönelik katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. ABD Ticaret Odası ve Türk-ABD iş dünyasının değerli temsilcileriyle zaman zaman bir araya geliyoruz ve görüş alışverişinde bulunuyoruz. İkili düzeyde iş birliğimizin derinleşmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda da ABD ile birlikte çalışmaya önem veriyoruz" dedi.

"Zirve'nin, ABD ile ikili ilişkilerimiz için de önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz"

Zirve'nin ABD ile ilişkiler için önemine değinen Bakan Güler, "İlişkilerimiz savunmadan enerjiye kadar birçok alanda her geçen gün artan bir ivmeyle ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın ABD Başkanı arasında tesis edilen samimi diyalog da ikili ilişkilerimizin olumlu seyrinde belirleyici rol oynamaktadır. Nitekim NATO'nun Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi vesilesiyle Sayın Başkan Trump'ı ilk kez Türkiye'de misafir edeceğiz. Zirve'nin, İttifak'ın yanı sıra ABD ile ikili ilişkilerimiz için de önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde başat rol oynayan ekonomik ve ticari ilişkilerimiz mütemadiyen gelişmektedir. Bu çerçevede ikili ticaret hacmimiz 2025 yılında 35 milyar dolara yaklaşarak son 10 yılda istikrarlı bir yükseliş göstermiştir. Elbette ki bunu yeterli görmüyoruz" diye konuştu.

"100 milyar dolar ticaret hedefimize bir an önce ulaşmak için somut adımlar atmalıyız"

Türkiye'nin kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ABD şirketleri için yatırım fırsatlarına sahip olduğunu ifade eden Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin belirlediği 100 milyar dolar ticaret hedefimize bir an önce ulaşmak için gerçek potansiyelimizi ortaya koyacak somut adımlar atmalıyız. Ticaret engellerini kaldırmak kesinlikle ekonomik iş birliğimizi artırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca ticaret alanında olduğu gibi yatırımlar konusu da ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün Türkiye'de yaklaşık 15 milyar dolarlık cari yatırımı bulunan 2000'den fazla Amerikan şirketi faaliyet göstermektedir. Türkiye kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlayan ABD şirketleri için muazzam yatırım fırsatlarına sahiptir. Bu fırsatlardan yararlanacağınızı umuyoruz. Savunma sanayi de ikili iş birliğimizin daha da geliştirilebileceği önemli ve kritik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Gerek ekonomik hedeflerimize ulaşma noktasında gerekse bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak güvenlik çıkarlarımıza hizmet etmesi bakımından bu alandaki iş birliğimizin daha da artırılmasını son derece kıymetli görüyoruz."

"Birçok başlıkta ABD'li firmalarla iş birliğine hazırız"

Ar-Ge ve teknoloji transferleri dahil ABD'li firmalarla iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Bakan Güler, "Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcilerine de her fırsatta belirttiğimiz üzere savunma sanayisinde ortak üretim Ar-Ge ve teknoloji transferi dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla iş birliğine hazırız. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı birimler ve şirketler tarafından hazırlanan tekliflerimiz ABD makamlarına iletilmiştir ve iletilmektedir. Şu bir gerçek ki Türk savunma sanayisinin son yıllarda gösterdiği büyük ilerleme tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ekipmanların yerlilik oranı yüzde 80'i aşmış durumdadır. Savunma sanayi ekosistemimiz; 3 bin 500'den fazla şirketi ve 100 binin üzerinde nitelikli personeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu süreçte bir yandan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer yandan dost ve müttefiklerimiz için güvenilir savunma tedarik alternatifleri sunuyoruz" sözlerini söyledi.

"Türkiye, 2025 yılında 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır"

Türkiye'nin 2025 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ettiğini ifade eden Bakan Güler, "Türkiye, 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır. Artık Türkiye küresel bir tedarikçi olma yolundadır. Savunma sanayi şirketlerimiz 50'den fazla ülkede yerleşik temsilciliklere sahip olup yerel ortaklarıyla ortak girişimler kurmaktadır. Bu bağlamda Türk ve Amerikan şirketleri arasında daha güçlü ortaklıklar için önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Nitekim Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarına 100'e yakın Amerikan firmasının katılmış olması ve Lockheed Martin ve GE Aerospace gibi Amerikan şirketleriyle milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalanması iş birliğimizin önemli göstergeleridir. Aramızdaki bu güçlü iş birliğini daha da derinleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ABD donanmasına ihtiyacına uygun gemi inşa edebilecek özelliklerine sahip olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Ülkemiz özellikle gemi inşasından uçak gemisi ve denizaltılara, insansız deniz araçlarından yüksek teknolojiye sahip savaş gemilerine kadar birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu kapsamda tersanelerimizin ABD donanmasının da ihtiyaçlarına uygun gemileri inşa edilebilecek, bölgemizde görev yapan deniz platformlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Sonuç olarak savunma sanayi iş birliğimizin bu muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için ülkemize yönelik uygulanan tüm engellerin kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

"Zirve kapsamında Savunma Sanayi Forumunu da düzenleyeceğiz"

NATO Zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Formu düzenleneceğini söyleyen Bakan Güler, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ve bölgesel düzeyde belirsizliğin öngörülemezliğin ve çok katmanlı tehditlerin hüküm sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu değişken ve öngörülemez ortamda tarihin en başarılı savunma örgütü olan NATO'nun ve müttefikler arası dayanışmanın kritik önemi her zamankinden daha fazla artmaktadır. Ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ülkemizin İttifak'ın ilke ve hedeflerine olan sarsılmaz bağlılığını ve diplomatik etki gücünü küresel ölçekte mühürleyecek tarihi bir fırsattır. Zirve kapsamında yarın geniş kapsamlı bir Savunma Sanayi Forumunu da düzenleyeceğiz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki bu Forum, geçmiş dönemlerdeki gibi bir "side event" yani bir yan etkinlik veya sosyal bir buluşma platformu değildir. Aksine bu Forum, Ankara Zirvesi'nin ajandasında doğrudan yer alan bir "zirve faaliyeti" olarak ilk kez resmi etkinlik planlamasına dahil edilmiştir" diye konuştu.

"Türkiye-ABD ilişkilerinin ileri seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum"

İkili temasların Türkiye-ABD iş birliği ve bölgenin istikrarı için önemli olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Bu çerçevede Forum, müttefik ülkelerin kamu kurumlarını, savunma sanayi şirketlerini ve küresel paydaşları bir araya getirerek yeni ortaklıkların geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Ayrıca Forumda müttefiklerimizin teknolojik entegrasyonunu bir üst seviyeye taşıyacak, küresel savunma pazarında büyük yankı uyandıracak stratejik önemdeki projeler için resmi imza törenleri de düzenlenecektir. İkili temaslarımız Türkiye-ABD iş birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından önemlidir. Bu anlayışla Türkiye-ABD ilişkilerinin; karşılıklı güven, ortak çıkarlar ve dostluk temelinde önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin ve Sayın Başkanın yoğun gayretler sarf ettiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyor, değerli katkılarından ve nazik ev sahipliğinde dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerini söyledi. - ANKARA