Türkiye-Suriye Kardeşliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye-Suriye Kardeşliği Paneli Düzenlendi

Türkiye-Suriye Kardeşliği Paneli Düzenlendi
08.07.2025 22:12
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, Suriye'nin başkenti Şam'da 'Barış ve İstikrar Yolunda İş Birliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği' başlıklı panel düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, Suriye'nin başkenti Şam'da 'Barış ve İstikrar Yolunda İş Birliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği' başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele bir mesaj gönderdi. Altun, mesajında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin, sadece coğrafi bir yakınlıktan ibaret olmadığını belirterek, bu ilişkinin; kültürel, dini ve tarihi bağlarla yoğrulmuş, kalpten kalbe kurulmuş bir kardeşlik olduğunu ifade etti. İki millet arasındaki bu köklü dostluk ve dayanışmanın, Suriye halkına tarifi mümkün olmayacak kadar büyük acılar yaşatan Baas rejiminin iktidarı süresince de ayakta kaldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce insanın ölümüne, kitlesel yerinden edilmelere, ağır insan hakları ihlallerine sebep olan ve ülkeyi en derin insani krizlerden birine sürükleyen Baas iktidarı çok şükür ki sona ermiş; Suriye halkı yeniden küllerinden doğmuştur. Suriye halkı artık, öyle umut ediyorum ki, daha müreffeh, barış ve umut dolu bir geleceğe yürüyecektir. Tarih boyunca mazlumun yanında yer alan Türkiye, Suriye'de yaşanan acılarla dolu süreçte de aynı kararlılıkla hareket etmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her türden eleştiriye rağmen tam bir samimiyetle Suriye halkının yanındaki duruşu izahtan varestedir."

MEDYA, İLETİŞİM, KAMU DİPLOMASİSİ VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Altun, Türkiye'nin, iç savaş dönemi boyunca sadece insani yardımlar sunmakla kalmadığını; aynı zamanda yerinden edilmiş Suriyelilere sağlık, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim gibi pek çok konuda sürdürülebilir destekler sağladığının altını çizdi. AFAD, Kızılay, TİKA gibi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının hem Türkiye'de misafir edilen hem de sınırın ötesinde bulunan Suriyelilerin daima yanında olduğunu dile getiren Altun, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye, Suriye halkının acılarını dindirmeyi ve bölgede barış içinde bir gelecek inşa etmeyi, tarihi ve insani bir sorumluluk olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, özgür biçimde kendi geleceğini kendi tayin eden bir Suriye'den yana olduğunu vurgulayan Altun, bu minvalde Türkiye olarak iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin her alanda gelişmeye devam etmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Altun, "Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yeni yönetimden Türkiye'ye ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de Şam'a önemli ziyaretlerin gerçekleştiğini ifade eden Altun, ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerin çok boyutlu bir şekilde ilerletildiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettikleri üzere Türkiye, Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacak ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı olarak medya, iletişim ve kamu diplomasisi başlıklarında; dezenformasyonla mücadelede Türkiye-Suriye iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem atfederek, Suriye Enformasyon Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirten Altun, söz konusu panelin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlayacağına gönülden inandığını ifade etti. Öte yandan çok sayıda akademisyen, gazeteci, STK ve yetkililerin yanı sıra yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiği panelde, iki ülke arasında başta medya, iletişim ve dezenformasyonla mücadele olmak üzere temel alanlarda iş birliğinin geleceğine dair fikirler tartışıldı. Panelde ayrıca Suriye'deki toplumsal barışın yeniden inşası ve refahın artırılmasına yönelik somut adımlar ele alındı.

Panelin ardından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Suriye İhtilafı: Türkiye'nin Barış Diplomasisi' başlıklı belgeselin gösterimi yapıldı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Suriye Kardeşliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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