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Türkiye Tarımda Üretim Planlamasını Tamamlayan Nadir Ülkelerden Birisi Olacak - Son Dakika
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Türkiye Tarımda Üretim Planlamasını Tamamlayan Nadir Ülkelerden Birisi Olacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin gelecek yıldan itibaren tarımda üretim planlamasını tamamlayan nadir ülkelerden biri haline geleceğini söyledi. Gizligider, AK Parti iktidarının tarım ve hayvancılık alanında başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuraklık ve su sorunuyla ilgili yeni çalışma ve düzenlemeleri faaliyete geçirdiğini ifade eden Gizligider, üretim planlamasının su kaynaklarına dayalı olarak yapılacağını vurguladı. Türkiye'nin coğrafi avantajını kullanarak üretimde ve ihracatta önemli bir üs haline gelmeyi hedeflediğini belirten Gizligider, Nevşehir'in de bu iddianın önemli bir parçası olacağını söyledi.

Türkiye Tarımda Üretim Planlamasını Tamamlayan Nadir Ülkelerden Birisi Olacak
15.12.2023 - 13:55,
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin gelecek yıldan itibaren tarımda üretim planlamasını tamamlayan nadir ülkelerden biri haline geleceğini söyledi.

Gizligider, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Nevşehir Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen "Kapadokya 2. Tarım Gıda Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının tarım ve hayvancılık alanında başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Birçok ülkede kuraklık ve su sorunu yaşandığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bu kapsamda yeni çalışma ve düzenlemeleri faaliyete geçirdiğini kaydeden Gizligider, şunları söyledi:

"Dünyada yeni normal konuşuluyor. Bu yeni normalin içinde kuraklıklar, sel baskınları, savaşlar ve göçler var. Türkiye'de üretim planlamasını konuşurken 2024 itibarıyla üretim planlamasını yapan nadir ülkelerden birisi haline geliyoruz. Kimin nerede, neyi, nasıl, ne kadar ekeceği ve dikeceğine o toprağın doğal mirası karar verecek, devlet de bunun düzenlemesini yapacak. Teşvik ve destekler buna göre düzenlenecek. Bunlar yapılırken de işin temelinde su olacak. Çünkü içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasındaki bütün ülkelerle beraber Türkiye de artık su sorunuyla karşı karşıya. Rakam vererek durumun vahameti ve ciddiyetini anlatmak istiyorum. Türkiye'de 2023'te bir önceki yıla göre yağış düşme oranı yüzde 5 azaldı. Ülke nüfusunun üçte birinin yaşadığı Marmara Bölgesi'nde yüzde 25 azaldı. İhracat ve ithalat oranlarımızın hesaplandığı yerli tüketimin hesaplandığı ve bunun tamamının bir plan dahiline bütün ürün kodlarıyla düzenlendiği yeni bir üretimi 2024 yılı itibarıyla hep birlikte yaşayacağız."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı avantaja çevireceğini kaydeden Gizligider, "Türkiye olarak dünyanın incisinde yaşıyoruz. Türkiye öyle bir ülke ki yaklaşık 4 saatlik uçuşlarla dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşabiliyoruz. Bu avantajımızı üretimde de kullanarak ülkemizi aynı zamanda bir ihracat üssü haline getirmek istiyoruz. Bu iddiamızda Nevşehir'in de önemli bir anlamı olacak. Verimliliği inşallah Nevşehir'e de yaşatacağız." diye konuştu.

Gizligider, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Nevşehir'de ihale edilen 17 projenin 905 milyon lira, henüz ihale aşamasındaki 16 projenin de 1 milyar 140 milyon lira maliyetle kente kazandırılacağını aktardı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin yanı sıra tarımda da önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, "İlimiz yaklaşık 5 milyon dekarlık yüzölçüme sahip. Bunun yüzde 65'inde tarım yapma imkanı var. Tarımsal üretimin geliştirilmesi bizler için önemli. Fuar bu yönüyle kıymetli. Burada üreticilerimiz yeni ekipmanlarla tanışacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen katılımcılar, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti.

Fuar, 17 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
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