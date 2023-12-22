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Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Washington'da gerçekleşti. Toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliği konuları üzerine müzakereler yapıldı ve bir sonraki toplantının Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlandı.

Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleşti
22.12.2023 - 19:19,
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Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, Washington'da gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşımda, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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