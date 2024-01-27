Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İş Birliği Önemli Bir Rol Üstleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda büyümesi önem arz ediyor. Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı, Avrupa'nın arz güvenliği, bölgenin arz güvenliği için çok önemli bir rol üstleniyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Bayraktar, Bakü temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu ve kardeşliğinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın ilişkileri, onların hukuku, onların kardeşliği ve onların bize gösterdiği istikamet, bu birlikteliği daha da ileri götürmek noktasında. Biz sizin de sevincinizle ortak sevinç duyuyoruz, sizi üzen şeylerde sizinle birlikte üzülüyoruz. Onun için çok şükür son dönemlerde hep birlikte sevinçler yaşadık. Karabağ zaferini bu anlamda tekrar tebrik ediyorum. Bu hakikaten hepimize çok büyük bir iftihar vesilesi oldu. Onun dışında Azerbaycan'ın özellikle bizim alanımız, enerji alanı, sizlerle bizim alanımız, bu alandaki inkişafını görmek de çok bizi mutlu ediyor. Hem bu alanda iki ülke arasındaki iş birliğinin de her alanda büyümesi önem arz ediyor. Biz malumunuz özellikle Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı, Avrupa'nın arz güvenliği, bölgenin arz güvenliği için çok önemli bir rol üstleniyor ve önümüzdeki süreçte de ben bunun artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Azerbaycan'ın son dönemde yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemelerin takdire şayan olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bunlarda da şimdi iş birliğini konuşuyoruz. Sizin Bakanlığınız döneminde bu dönemi tanımlamak gerekirse şöyle bir ifade kullanmak isterim. İlişkilerimiz hep iyiydi, iyiye gidiyordu ama sizinle beraber bunu biraz daha kurumsallaştırmaya başladık diyebiliriz. Zira sizlerle beraber bir önceki Bakanımızın döneminde kurumsallaşan Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu bu yıl üçüncüsünü Nahçıvan'da birlikte yaptık. İnşallah dördüncüsünü 2024 yılında Türkiye'de sizleri bekliyoruz. Ama bunların böyle yıllara sari uzun dönemli hale gelmesi de bence çok önemli. Bunları bizden sonraki arkadaşlara da inşallah bu şekilde devreder ve daha kurumsal bir çerçevede yürütürüz. Nahçıvan'da başlattığımız ve sizlerle imza altına aldığımız mutabakat zaptı bundan sonra da bir çalışma grubu vesilesiyle bugün belki onun da bir devamı niteliğinde bir toplantı yapmış olacağız" diye konuştu.

"Bütün dünyanın gözü burada olacak"

Türkiye ve Azerbaycan'ın elektrik alanında da iş birliğini bir üst seviyeye götürecek bir çalışmanın içerisine girdiğini ifade eden Bayraktar, "Hep birlikte biz de inşallah bugün bunu değerlendiririz sizlerle beraber. Tabii bu sene çok önemli bir gündemi var Azerbaycan'ın, Bakü'nün. Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nda ev sahibisiniz. Allah öncelikle size kolaylık versin. Çok önemli ve zor bir görev. Ama eminim Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde sizler ve ilgili tüm arkadaşlar çok başarılı bir ev sahipliği yapacaksınız. Bütün dünyanın gözü burada olacak. Tabii sizin özellikle yenilenebilir enerji alanındaki, enerji iletimi, dağıtımı alanındaki ve enterkonneksiyon alanındaki yapacağınız projelerin de bütün dünya tarafından ilgiyle karşılanacağını inanıyorum. Biz tekrar bu sıcak misafirperverlik için çok teşekkür ediyoruz" dedi

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştükten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ