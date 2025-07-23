Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Savunma Anlaşması

23.07.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçakları için mutabakat zaptı imzaladı.

Ruken Büşra KADIOĞLU/ Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, bugün Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur. İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır. Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır" denildi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

İmza töreninde konuşan Bakan Güler, "Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ve güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağların bir tezahürü olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sayın Bakan ile verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede de NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğimizin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk" dedi.

'ANLAŞMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRMAKTADIR'

Bakan Güler, ele alınan önemli bir başlığın da Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin olduğunu belirterek, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesinin; NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine, ülkemizin hava kabiliyetlerinin artırılması ile NATO'nun da hava gücünün artmış olacağına, yeteneklerimizle ilgili iş birliğini güçlendireceğine ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda, kıymetli mevkidaşımla imzaladığımız mutabakat zaptı, bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, Birleşik Krallık halkına da selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

FUARI GEZDİLER

Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, görüşmenin ardından IDEF 2025 Fuarı'nı gezdi. Bakan Güler, konuk mevkidaşına sergilenen teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Uluslararası İlişkiler, Milli Savunma Bakanı, Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık, Yaşar Güler, İstanbul, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
17:09
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
17:05
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu
Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
16:57
Rekorlarla başladı, iflasla bitti 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
16:56
Beşiktaş’ta Al Musrati krizi
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi
16:56
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
16:40
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 13:20:43. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.