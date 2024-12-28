Türksat 6A, Nihai Yörüngesine Başarıyla Yerleşti

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın nihai yörüngesine başarıyla yerleştiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Temmuz'da uzaya gönderdiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, görev yapacağı 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleşti. TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak. Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.