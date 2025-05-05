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Politika

TÜSİAD ve YİK Başkanları Hakkında İddianame

TÜSİAD ve YİK Başkanları Hakkında İddianame

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlandı.

05.05.2025 11:32
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, kamuoyunda algı oluşturdukları ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın para cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın; Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin öldüğü yangın, depremler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelan, bazı belediye başkanları yerine kayyum atanması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi parkı soruşturmalarında adı geçen Ayşe Barım ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi konulara ilişkin hukuki meseleler üzerinden algı oluşturdukları ifade edildi. Söylemlerin ve paylaşımların toplumda endişe ve güvensizlik ortamı oluşturduğu, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargıya vurgu yaparak devam eden soruşturmalarda adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğüne uyulmadığını söyledikleri belirtildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILMALARI İSTENDİ

Hazırlanan İddianamede, Turan ve Aras'ın beyanlarının düşünce ve ifade özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, sözlerinin haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Ayrıca hukuki konularda yargı görevlerini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdikleri kaydedildi. Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

AYNI MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame, Turan ve Aras hakkında daha önce açılan ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle, yeni dosya da aynı mahkemeye gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TÜSİAD ve YİK Başkanları Hakkında İddianame - Son Dakika

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