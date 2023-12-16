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Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım günü bazı teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedeyle ilgili konuştu. Bakan Güler, ''Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı.'' ifadelerini kullandı.

16.12.2023 - 17:50,  Güncelleme: 18:28
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Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım günü bazı teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayınca çıkan arbedeyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı." dedi.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk fotoğrafı' kriziyle ilgili Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedeyle ilgili soruya yanıt verdi.

"ÖĞRENCİLER VE YÖNETİCİLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bakan Güler, şunları söyledi: "Tuzla Piyade Okulu'ndaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir."

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk fotoğrafı' kriziyle ilgili Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişti. Bu duruma diğer teğmenler tepki göstermiş, arbede çıkmıştı. Fotoğraf takmayanlardan birisi, şikâyetçi olup darp raporu almıştı. Konuya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hukuk biriminde idari soruşturma başlatılmıştı.

Tuzla Piyade Okulu\'ndaki \'\'Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler\'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
YORUMLAR

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Son Dakika Politika Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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