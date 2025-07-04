UAEA Müfettişleri İran'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

UAEA Müfettişleri İran'dan Ayrıldı

04.07.2025 19:26
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UAEA, İran'daki müfettişlerinin Viyana'ya döndüğünü duyurdu; iş birliği askıya alındı.

Birleşmiş Milletlerin nükleer enerji gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), müfettişlerinin bugün İran'dan ayrılarak Avusturya'nın başkenti Viyana'ya döndüğünü duyurdu.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ajansın İran'daki müfettişlerinin ülkeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "UAEA müfettişlerinden oluşan bir ekip, son askeri çatışma boyunca Tahran'da kaldıktan sonra bugün güvenli bir şekilde İran'dan ayrılarak ajansın Viyana'daki merkezine döndü. UAEA Başkanı Rafael Grossi, UAEA'nın İran'daki vazgeçilmez izleme ve doğrulama faaliyetlerine mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için İran ile görüşmesinin hayati öneme sahip olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

İran, UAEA ile iş birliğini sonlandırmıştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde İran İslami Şura Meclisi'nde kabul edilen "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasa tasarısını" onaylamıştı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptığı açıklamada, "UAEA, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamaktan dahi kaçınarak uluslararası itibarını kaybetmiştir. Bu nedenle İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Ajans ile iş birliğini askıya alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yasaya göre BM müfettişlerinin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan nükleer tesisleri ziyaret etmelerine izin verilmeyecek. - VİYANA

Kaynak: İHA

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