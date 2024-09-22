UCLG Toplantısı Türkevi'nde Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

UCLG Toplantısı Türkevi'nde Yapıldı

UCLG Toplantısı Türkevi\'nde Yapıldı

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG tarafından Amerika'nın New York şehrindeki Türkevi'nde düzenlenen "Şehirler 2030'a Doğru Geri Sayım Yapıyor" toplantısına...

22.09.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG tarafından Amerika'nın New York şehrindeki Türkevi'nde düzenlenen "Şehirler 2030'a Doğru Geri Sayım Yapıyor" toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, New York'ta Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'ye kazandırılan Türkevi'nde BM Genel Sekreter Yardımcısını ve birçok misafiri ağırladıklarını ifade etti.

"2030 hedefleri için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

Özellikle UCLG Başkanı olarak böyle uluslararası bir toplantının, Türkiye'nin gururu olan Türkevi'nde yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı yeniden gözden geçirmek ve bu hedeflere yerel yönetimlerin katkısını sunmak adına çok verimli bir toplantı oldu. 2030 hedeflerimiz için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2030 hedeflerinde ulusal hükümetlerle birlikte yerel yönetimlerin katkısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Artık söz söylemekten icraata geçmenin vakti geldiği konusunu tekrar değerlendirdik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda ciddi manada gerideyiz. Onun için yerel yönetimlerin mutlaka inisiyatif alması gerekiyor. BM ile birlikte şehirlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hazırlanması

konusunda ciddi inisiyatiflere ihtiyaç var" dedi.

Başkan Altay, İsrail vahşetini Amerika'nın merkezinde bir kez daha gündeme getirdi

Konya ve Türkiye olarak bu konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu tür uluslararası toplantılar bir taraftan şehirlerin geleceğini konuşma; bir taraftan da özellikle dünya gündemiyle ilgili konuları ifade etme alanı oluşturuyor. Her toplantımızda olduğu gibi burada da yine Filistin ile ilgili meseleleri, İsrail'in uyguladığı vahşeti ve bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

Şehirler 2030'a doğru geri sayım yapıyor

UCLG ve BM Habitat İcra Direktörlüğü iş birliğiyle başlatılan bir girişim olan "Şehirler 2030'a Doğru Geri Sayımı Yapıyor" girişimi, UCLG'ye bağlı resmi bir komite olarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin eylemlerinden yararlanarak 2030 gündeminin uygulanmasını hızlandırmak için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yatırımı teşvik etmeyi, hızlandırmayı ve yönlendirmeyi hedefleniyor.

Programa, UCLG Başkanı Altay'la birlikte Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, BM Habitat İcra Direktörü Anacludia Marinheiro Centeno Rossbach, BM Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, farklı ülkelerden belediye başkanları ile yerel liderler katıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Uğur İbrahim Altay, Yerel Yönetim, Politika, Türkevi, Altay, Konya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika UCLG Toplantısı Türkevi'nde Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 13:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: UCLG Toplantısı Türkevi'nde Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement