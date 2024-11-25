UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika
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Politika

UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

Doğan Bekin, UCM'nin tutuklama emirlerinin yeni bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

25.11.2024 15:46
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin, yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

Saldırılarda 50 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Bekin, dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'nin, kayıtsız ve şartsız İsrail'in yanında yer alarak, demokrasi yerine "terörakrasi" anlayışını uygulayama koyduğunu söyledi. Doğan Bekin, "terörakrasi" anlayışlı demokrasinin duvara çarpacağını ifade etti.

UCM'nin, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin önem taşıdığını vurgulayan Bekin, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail ve ABD'nin, UCM'yi politik baskı altında tutmaya çalışması ve ortaya konulan sözde bilirkişi raporlarına rağmen Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararının verilmiş olması, hiç kuşkusuz hukuk tanımaz siyonist İsrail açısından yeni bir dönüm noktası olacaktır. Roma Statüsü'nün 59. maddesine göre, UCM'ye taraf olan devletler, bu kararın gereğini yerine getirerek uygulamakla mükelleftir. Üye devletlerin iç hukukları bu kararın yerine getirilmemesine asla mazeret oluşturmaz."

Doğan Bekin, bölgede İsrail ve ABD gibi ülkelerin dikkatli politikalar içerisinde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika

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