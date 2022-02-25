Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz (2) - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz (2)

25.02.2022 19:35
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz (2)

'RUS BİRLİKLERİ SİVİLLERE ATEŞ AÇTI'Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

'RUS BİRLİKLERİ SİVİLLERE ATEŞ AÇTI'

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Bodnar, Rus birliklerinin sivillere ateş açtığını belirterek, "Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Birkaç füze bir anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var. Odessa'daki limanın yakınlarında Rusya yönetimi iki yabancı gemiye ateş açtı. Gemilerden biri Panama bayraklı diğeri Moldova bayraklı. Aynı zamanda Ukrayna parlamentosu Rusya'ya karşı en sert yaptırımın uygulamasını talep ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu bilgilere göre, bugün itibariyle hem Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunması hem de diğer şehirlerinin savunması devam ediyor. Kiev'e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugünün 15.00 itibariyle toplamda 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank aynı zamanda zırhlı araçta imha edildi." dedi.

'SAVUNMAYA SİVİL HALKIMIZ DA KATILACAK'Bodnar, Ukrayna yönetiminin Kiev'i terk etmediğini ifade ederek, "Rus propagandasının yaymış olduğu sahte haberlerine bakarak söyleyebilirim ki; Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, Ukrayna parlamentosu başkanımız,  ilgili bakanlarımız Kiev'de belli yerlerde bulunuyorlar. Şehrimiz şu an savunmaya hazırlanıyor. Çünkü saldırı ihtimali yüksek. Savunmaya sivil halkımızda sivil insanlarda katılacak. Bugün insanlara silah dağıtıldı. Mümkün olduğu sürece dayanacağız direneceğiz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'DEN İNSANİ YARDIM ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'Bodnar, Türkiye'den insani yardım alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Eğer Ruslar durmazsa daha fazla kayıp verecekler. Biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimse bize emrivaki yapamaz. Dışişleri bakanlığınızla irtibat halindeyiz. Tüm bilgileri paylaşıyoruz. Türkiye'den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili insani yardımları Ukrayna'ya götürmeye başladı. Aynı zamanda günlük hayatta kullanabilecek en önemli malzemelerin temin edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.'UKRAYNA HALKI HİÇBİR KUKLA ADAMI KABUL EDEMEZ'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodnar,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere açıklamalarına ilişkin, "Biz ilk günden itibaren müzakereye, görüşmeye hazırdık. Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna'nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Müzakere süreci her zaman uzlaşmayı gerektirir. Rus tankları Kiev'in önünde durdukça, nasıl müzakere süreci olabilir ki? Rusya tüm ordusunu ve askeri araçlarını Ukrayna'dan çekmeli. Ondan sonra barış sürecinden bahsetmeli. Rusya Kiev'i ele geçirmeyi ve orada kendi adamını koymayı umuyorsa çok yanılıyordur. Ukrayna halkı hiçbir kukla adamı kabul edemez. Belarus Rusya'yla birlikte Ukrayna'ya saldıran bir düşmandır. Bizi arkamızdan bıçaklayanlar da cehennemde yansınlar. Çünkü onlar kendilerine ihanet ettiler ve kendilerini Ruslara sattılar. Bizim için Belarus gibi bir devletimiz yok" dedi.

Bodnar ayrıca, "Rusya sözde cumhuriyetleri tanıma kararından vazgeçerse bizde müzakereye hazırız. Müzakereler İstanbul da veya başka bir yerde olabilir" diye konuştu.


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Ukrayna, Ankara, Kiev, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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