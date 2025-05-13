Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi halinde ise İstanbul'a geçeceğini söyledi. - KİEV
Son Dakika › Politika › Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in... - Son Dakika
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