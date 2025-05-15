Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy\'i taşıyan uçak Ankara\'ya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Çalışma ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Daha sonra Zelenskiy, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti. - ANKARA