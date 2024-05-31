Ukrayna, İsveç, İzlanda ve Norveç ile Güvenlik Anlaşmaları İmzaladı

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsveç'in başkenti Stockholm'de İskandinav ülkeleri ile Ukrayna arasında gerçekleşen zirvenin ardından İzlanda, Norveç ve İsveç ile güvenlik anlaşmaları imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskandinav- Ukrayna Zirvesi için İsveç'e geldi. Zelenskiy, başkent Stockholm'de gerçekleşen zirve çerçevesinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya 2024-2026 yılları arasında yaklaşık 2,38 milyar dolar yardım sağlayacağı belirtilirken, bu yardımın 10 yıl süreyle artarak devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, İsveç ve Ukrayna'nın Archer topçu sistemleri ve savaş araçlarını ortaklaşa üretmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.

İzlanda'dan Ukrayna'ya 30 milyon dolar yardım

Zelenskiy bir diğer güvenlik anlaşmasını da İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson ile yaptı. Ukrayna ile İzlanda arasındaki uzun vadeli güvenlik anlaşmasına göre İzlanda, 2024'ten 2028'e kadar Ukrayna'ya yılda yaklaşık 30 milyon dolar yardımda bulunacak. İskandinav ülkesi, savunma teçhizatının satın alınması ile tedarikinin finanse edilmesine yardımcı olacak ve Ukrayna'nın savunma endüstrisi ile işbirliği yapacak.

Norveç'ten Ukrayna'ya 1,3 milyar dolar yardım taahhüdü

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Zelenskiy arasında imzalanan ikili güvenlik anlaşmasının ardından yapılan açıklamaya göre ise, Norveç Ukrayna'ya en az 1,3 milyar dolar askeri yardım taahhüdünde bulundu. Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul eden Stoere, Ukrayna'nın uçak kapasitesini geliştirmesine de yardımcı olacak. Yapılan resmi açıklamada, Norveç'in ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi'nde denizcilik yeteneklerini geliştirmesi için Ukrayna'ya yardımcı olacağı ve ilgili ekipman ile eğitim de dahil olmak üzere NASAMS hava savunma sistemlerini sağlamaya devam edeceği ifade edildi. Oslo'nun Ukrayna'ya ekonomik ve insani destek sağlayacağı, NATO hedeflerini destekleyeceği ve Kiev'in Rus propagandasına karşı koymasına yardımcı olacağı aktarıldı. - STOCKHOLM