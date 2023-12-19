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Ukrayna Devlet Başkanı, önümüzdeki yıl 1 milyon dron üretecek. - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı, önümüzdeki yıl 1 milyon dron üretecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceklerini açıkladı. Ayrıca, topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı, önümüzdeki yıl 1 milyon dron üretecek.
19.12.2023 - 22:31,  Güncelleme: 22:32
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna'nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil. - KİEV

Kaynak: İHA
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