Ukrayna ve ABD Nadir Element Anlaşmasında İlerleme - Son Dakika
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Politika

Ukrayna ve ABD Nadir Element Anlaşmasında İlerleme

Ukrayna ve ABD, nadir toprak elementleri anlaşmasında önemli ilerleme kaydetti, imza yakında.

17.04.2025 10:46
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Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, Ukrayna ve ABD'nin nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini ve yakın gelecekte bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapılan askeri yardımlara karşılık Ukrayna'dan almak istediği nadir toprak elementlerine ilişkin anlaşma üzerinde çalışmalar sürüyor. Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayla ilgili görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Svyrydenko, "ABD ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Ukrayna'nın yeniden inşası için yatırım fonu oluşturulması konusunda devam eden ilerlemede olumlu yeni bir adım atıldı. Teknik ekiplerimiz anlaşma üzerinde çok titiz bir şekilde birlikte çalıştı ve önemli bir ilerlemeler kaydedildi. Hukuk ekibimiz taslak anlaşmadaki birkaç maddeyi düzenledi. Her iki ekipteki müzakerecilere teşekkür ederiz. Yakın gelecekte anlaşmanın resmileşmesini tamamlamaya hazırlanıyoruz. Ekipler anlaşmadaki belirli noktalar üzerinde çalışmaya devam edecek. Çoğu şey zaten halledildi. Anlaşma, Ukrayna parlamentosunun onayına tabi olacak. Ukrayna'da yatırım ve kalkınma fırsatları oluşturacak ve hem Ukrayna hem de ABD için somut ekonomik büyümeye yönelik şartlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"Çok yakında geçici bir belge veya memorandumun imzalanması muhtemel"

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka da yaptığı açıklamada, görüşmelerin ilerlediğini ve çok yakında geçici bir belge veya memorandumun imzalanmasının muhtemel olduğunu söyledi. Kaçka, "Bu hafta nihai bir belge imzalanmayacak. ABD tarafının anlaşmaya dahil ettiği fikirlerin daha da geliştirilmesi gerektiği için yapılması gereken çok iş var" dedi.

Ortak fon oluşturulması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yaptığı milyarlarca dolar değerindeki askeri yardım karşılığında Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık nadir toprak elementi istemiş ancak Ukrayna reddetmişti. Trump yönetimi geçtiğimiz ay, Ukrayna topraklarındaki doğal kaynakların işlenmesinden elde edilen tüm gelirin ortak bir yatırım fonuna yatırılmasını içeren yeni ve kapsamlı bir maden anlaşması önermişti. Ukrayna ise ABD'yi maden anlaşmasıyla birlikte Ukrayna'ya Rusya'ya karşı "güvenlik garantisi" sağlamaya ikna etmeye çalışıyor. - KİEV

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Kaynak: İHA

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