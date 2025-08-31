AB, Ukrayna'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AB, Ukrayna'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor

AB, Ukrayna\'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor
31.08.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, ABD desteğiyle Ukrayna'ya çok uluslu askeri birlik konuşlandırmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD'nin de desteğiyle çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya çok uluslu bir askeri birlik konuşlandırmak için "oldukça kesin planlar" üzerinde çalıştığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times'a verdiği röportajda Ukrayna'ya güvenlik garantilerine değindi.

"UKRAYNA'YA ASKERİ KONUŞLANDIRMA ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD'nin tam desteğine sahip olacak çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya muhtemel askeri konuşlandırmalar için "oldukça kesin planlar" üzerinde çalıştığını söyleyerek, "Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray'da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor" dedi.

"TRUMP GÜVENCE VERDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ABD varlığının olacağı konusunda güvence verdiğini aktaran Leyen, "Bu çok açıktı ve defalarca teyit edildi" dedi.

"ASKER KONUŞLANDIRMAK BİR ULUSUN EN ÖNEMLİ EGEMENLİK KARARLARINDAN BİRİDİR"

Gönüllüler Koalisyonu'nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta bir araya geldiğini hatırlatan von der Leyen, genelkurmay başkanlarının oldukça kesin planlar üzerinde çalıştıklarını ve bunların arasında birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılmasının da yer aldığını açıkladı. Von der Leyen, "Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir" dedi.

"PUTİN GİDEREK DAHA FAZLA SÖYLEDİĞİNİ YAPMIYOR"

Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında barış için gösterdiği çabayı öven von der Leyen, "Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır" dedi.

"YENİ FİNANSMASN KAYNAKLARI ARAŞTIRACAĞIZ"

AB Komisyonu'nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansmanını sağlamak üzere yeni finansman kaynakları araştıracağını aktaran von der Leyen, Ukrayna'ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli" dedi.

Savaşın karakterinin tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Ukrayna'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular
Sergen hızlı başladı Kalemini kırdığı iki isim var Sergen hızlı başladı! Kalemini kırdığı iki isim var
Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi
Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü Hain planında çocukları kullanan vicdansız hayvanları zehirleyerek öldürdü
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

22:02
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki
21:20
Tekne keyfinde sıcak anlar Edis’ten, Berrak Tüzünataç’a infial yaratan ’yeni ay öpücüğü’
Tekne keyfinde sıcak anlar! Edis'ten, Berrak Tüzünataç'a infial yaratan 'yeni ay öpücüğü'
21:02
İsrail: El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdük
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük
20:51
Mourinho gitti Fenerbahçe coştu Başkentte rahat galibiyet
Mourinho gitti Fenerbahçe coştu! Başkentte rahat galibiyet
20:45
Canlı anlatım Bir gol daha, Alanya’da Beşiktaş’a şok
Canlı anlatım! Bir gol daha, Alanya'da Beşiktaş'a şok
19:09
Denizli’de başlayıp Aydın’a sıçrayan yangın yeniden büyüdü Evler yanmaya başladı
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı
18:23
Fenerbahçe’de transferler üst üste Şimdi de Asensio
Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 23:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.