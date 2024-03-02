AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Ulaşım ve Yapı Sorunlarını Çözecek

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın uzun süredir çözülmesi gereken iki önemli sorunu olduğunu belirterek bunlardan birinin ulaşım, diğerinin ise yapılarla ilgili sorun olduğunu söyledi. Ulaşım sorununu birbiriyle kesişen 4 hatlı Diyarray projesiyle çözeceklerini ifade eden Bilden, kentin yapısal sorununu da dirençli kent projesiyle çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, seçim çalışmaları çerçevesinde Çarıklı beldesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Beldede bulunan Şeyh Hacı Ramazan dergahına da bir ziyaret gerçekleştiren Bilden, bir konuşma yaparak Diyarbakır'ın sorunlarına ve çözüm için projelerine değindi. Diyarbakır'ın uzun süredir çözülmesi gereken iki önemli sorunu olduğunu aktaran Halis Bilden, "Bizim Diyarbakır'ımızın uzun süredir çözülmesi gereken sorunları var, bunların başında ulaşımla ilgili sorun geliyor, sonra ikinci büyük problem de yapılarımızdaki sorunlardır, yani kentsel dönüşüm ve dirençli kentler dediğimiz projeyi uygulayacağız. Son 15-20 yıldır yapılan yapılarda çok bir sorun yok, özellikle Huzurevleri Kayapınar tarafında yapılan yapılarda bir sorun yok, tekniğine uygun da yapılmış, oranın da zemini zaten bazalt, genelde de o binalar temellerini bazalta kadar indirmişler, bu son depremde de onu gördük Allah'a şükür oralarda bir sorun oluşmadı. Ama Şehitlik, Bağlar, Huzurevleri'nin bir kısmı, Dicle Mahallesi, Seyrantepe'nin sağlı sollu bazı yerleri, Kaynartepe, bizim 8-10 tane lokasyonumuz var hepsini tespit ettik. ve bizim orada en büyük felsefemiz mülk sahipliğine çok dikkat edeceğiz, tek bir vatandaşımızı bile mağdur etmeyeceğiz. Birinci hareket noktamız bu, orada bir kardeşimiz diyelim ki gecekondu satın almış yada gecekondu yapmış 40 yıl önce, biz ona bakmayacağız. Kaç metrekarelik bir evi var, 80 metrekarelik bir evi var, ama biraz derme çatma ama depreme dayanıklı değil ama kafasını koyduğu bir evi var, biz 80 metrekareden aşağı olmamak kaydıyla ama dirençli, 8-10 şiddetinde depremler olsa bile zarar vermeyecek, teknik projeye dayalı, içinde parkı, okulu, sağlık ocağı, camisi gibi komple sosyal donatı alanlarıyla biz onları modern şehirlere dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"Ulaşım sorununu Diyarray projesiyle çözeceğiz"

Ulaşım sorununun çözülememiş en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, projelendirdiği 4 hatlı Diyarray projesiyle çözüme kavuşturacaklarını aktararak projenin detayları ile ilgili şunları söyledi:

"Ulaşımla ilgili bir raylı sistem yani Diyarray diye, nasıl ki İstanbul'da Marmaray varsa Diyarbakır'da da Diyarray olacak. Dağkapı'yı merkez yapacağız, oradan çiftkapı, vilayet, ofis, koşuyolu, oradan tesisler, dünya kavşağı ve oradan da araştırma hastanesine kadar gidecek, birinci hattımız bu. İkinci hattımız, tesislerden Şanlıurfa yoluna paralel Oğlaklı'ya kadar götüreceğiz, çünkü orada çok büyük deprem konutları yapılıyor, 25-30 bin konut yapılıyor ve iki yıla kadar 100 binin üzerinde bir nüfusun olduğu uydu kent olacak. Benim hayalimdeki yeni yapılanmalar da bu zaten, ikinci kolu oraya uzatacağız. Üçüncü kolu da tesislerden bu defa tam tersi yönü olan Silvan yolundan Seyrantepe kavşağı, oradan Silvan yolunu takiben üniversite köprüsünden Dicle Üniversitesi'ne götüreceğiz. Dördüncü ve en önemli olanı da Ergani'den Bismil'e giden ve ta Abdülhamit Han hazretleri zamanında yapılmış bir tren hattımız var, o tren hattında da günde 4 yada 5 tane tren geçiyor, onlar seyri seferlerine devam edecekler, biz burayı da dördüncü hat olarak Diyarray'a entegre edeceğiz. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarını kullanan Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin Diyarray'la taşınmasını sağlamış olacağız". - DİYARBAKIR