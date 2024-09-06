İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika
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Politika

İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi 2027'de Tamamlanacak

İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi 2027\'de Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımının devam ettiğini ve Manisa'yı da hızlı trenle buluşturacaklarını açıkladı. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

06.09.2024 18:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Manisa'yı da hızlı trenle buluşturacaklarını belirterek, "Etap etap yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah 2027 yılı içinde tamamlayarak hizmete açacağız." dedi.

Uraloğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Manisa'nın 8 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutlayacağını hatırlattı.

Türkiye'de "zafer ayı" olarak özdeşleşen ağustos ayında kurulan ve 14 Ağustos 2001'de demokrasi tarihinde yerini alan AK Parti'nin hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar ve hizmetleri kazandırdığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, 2053 ve 2071 vizyonuyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini, bazı hizmetleri yabancı konuklarıyla paylaştığında şaşırdıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik. 22 yılda 32 havalimanı yaptık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da Temmuz ayında uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. Böylece uzay vatanımıza da sahip çıkıyoruz. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, hava limanları, uydular... Saymakla bitmeyecek nice eseri hayata geçirdik."

Uraloğlu, bakanlık olarak 22 yılda Manisa'ya da 94 milyar 384 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, ildeki 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 628 kilometreye çıkardıklarını, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 125 kilometresinin Manisa'dan geçtiğini, ilde 12 kara yolu projesinin de sürdüğünü kaydetti.

Yapımı süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne dikkati çeken Uraloğlu, "Manisa'yı hızlı trenle de buluşturmuş olacağız. Etap etap yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah 2027 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten yaklaşık 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan sadece 2 saat 50 dakikaya düşecek." dedi.

"Hizmetkar olma düsturu"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da 23 yıldır AK Parti'yi ayakta tutan vasıflardan birinin partinin ortak akla önem vermesi olduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, AK Parti'de siyaset yapmanın büyük sorumluluğu üstlenmeye talip olmak anlamına geldiğini, millete efendilik değil hizmetkar olmak düsturuyla yola çıktıklarını kaydetti.

Toplantıda AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç ve Murat Baybatur da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika

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