Ulaştırma Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü açıklamalarını eleştirdi

21.07.2023 19:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü hakkındaki açıklamalarını eleştirerek, rakamların doğru olmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yapıcı bir muhalefet anlayışını benimsemesini tavsiye etti ve ülkenin kalkınması için daha birçok mega proje ve hizmetin gerçekleştirileceğini söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü'yle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün bir televizyonda canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın sorumluluğunda bulunan 'Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu belirterek, " Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerini sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir" dedi.

'BU YAPTIKLARI SUNİ GÜNDEM OLUŞTURMA STRATEJİSİ'

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeleri ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdikleri bütün yatırımları 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika


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