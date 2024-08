Ulaştırma Bakanı Trabzon\'a yeni bir havalimanı yapacaklarını açıkladı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu- Giresun ve Rize- Artvin havalimanları gibi Trabzon'a dolgu üzerine bir havalimanı yapacaklarını belirterek "Şu anki pistten sonraki ve Trabzonspor tesislerinden sonraki alana yepyeni bir havalimanı yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'a gelerek burada bir dizi ziyarette bulundu. Önce Trabzonspor'un kuruluşunun 57.yılı çerçevesinde düzenlenen programa katılan Bakan Uraloğlu, ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına Samsun-Sarp arasındaki yapılması planlanan demiryolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "Bu sene inşallah ilk etapta Kırıkkale- Çorum arasının hızlı tren yapım ihalesini çıkıyoruz. Bu ay ya da önümüzdeki içerisinde bu ihaleyi gerçekleştireceğiz. Bu senenin sonu ya da 2025'in başında da Çorum-Samsun arasının yapım ihalesini inşallah çıkacağız. Bir taraftan da Samsun ile Sarp Sınır Kapısı'na sahilden demiryolunu getirme ile ilgili proje çalışmalarını başlattık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü burada bir taraftan yük taşırken diğer taraftan ise insanın taşınması da önemli. Yerleşim daha çok sahil kesimde olduğu için doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın Rize'deki çıkışını şimdi daha iyi anladık"

Geçtiğimiz günlerde suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Heniyye suikasti ile ilgili de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, " İsrail'in ülkemizi de sayarak bazı ülkelerde Hamas'ın yöneticilerinin hedef alınacağı ile ilgili açıklaması olmuştu. Bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığı'mız üst perdeden bir cevap vermişti ve bunun üzerine bir çok operasyon da yapılmıştı. Bir kaç gün önce Rize'de Cumhurbaşkanımızın bir çıkışı oldu, sonrasında da AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda daha etkili bir çıkışı oldu. Geldiğimiz bu noktada yaşanan şeylerden sonra Cumhurbaşkanımızın o açıklamalarının ne anlama geldiğini biz şu an daha iyi anladık. Şu an Filistin'de bilinmeyeni ile birlikte 40 bin insan katledildi. Biz Heniyye'nin şehit edilmesini en üst perdeden şiddetle kınadık. Savaşın bu coğrafyaya yayılmasıyla ilgili gayretlerdir. Bu anlamda da Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın durduğu noktada gerçekten güçlü bir duruş gösteriyor. Temennimiz odur ki bu vahşet bir an önce bitsin. İsrail 1967 sınırlarına çekilsin. Bizim temenni ve gayretimiz budur" şeklinde konuştu.

"Trabzon'a yeni bir havalimanı yapacağız"

Trabzon'a yapılması planlanan yeni havalimanı projesiyle ilgili de "Bizim şu an havalimanının bulunduğu mevcut yerde pistin uzatılması şeklinde değil, oradaki Trabzonspor tesislerini de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist ve terminalinin yapılması yapılması üzerine bir projemiz var. Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile beraber orada da bir tespit çalışması yaparak projeyi netleştirip yapılması gereken ne varsa daha kuzeye yeni bir havalimanı yapacağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi dolgu bir havalimanı yapacağız. Şu anki pistten sonraki ve Trabzonspor tesislerinden sonraki alana yepyeni bir havalimanı yapacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON