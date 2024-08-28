Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldik. Türkiye - KKTC iş birliğinde yürütülen projeler ve yapılacak yeni yatırımlar hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Hızlanıyor" dedi.