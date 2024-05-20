Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne Katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak. Zirvede uluslararası ticaret koridorları, Yeşil Ulaştırma, Krizlerde Odağı Koruma ve Dayanıklı Tedarik Zincirleri gibi konular ele alınacak. Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak ve uluslararası kuruluş liderleri oturumunda soruları cevaplayacak.

20.05.2024 09:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22-23 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleştirilecek olan Dünya'nın en büyük Ulaştırma Bakanları toplantısı olan Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'ne katılacak. Bakan Uraloğlu gerçekleştirilecek olan zirvede ITF'ye üye ülkelerin bakanları ile bir araya gelecek. Zirvede ağırlıklı olarak uluslararası ticaret koridorları ve özellikle Kalkınma Yolu ile birlikte "Yeşil Ulaştırma", "Krizlerde Odağı Koruma" ve "Dayanıklı Tedarik Zincirleri" konularının ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22-23 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleştirilecek olan Dünya'nın en büyük Ulaştırma Bakanları toplantısı olan Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'ne katılacak. Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yer alan ITF'nin bu yılki zirvesi ise "Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek: Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli Stratejik Yönetişime" temasıyla toplanacak.

Kalkınma Yolu, Yeşil Ulaştırma, Krizlerde Odağı Koruma ve Dayanıklı Tedarik Zincirleri Konuları Ele Alınacak

Zirve kapsamında Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma için Sürdürülebilir bir Gelecek: Kısa vadeli hedeflerden uzun vadeli stratejik yönetişime" Açılış Genel Oturumu'nda gerçekleştirilecek olan panele katılacak. Ardından gerçekleştirilecek olan fuar alanı gezisinin ardından ITF üyesi ülkelerin bakanları yuvarlak masa toplantısında "Dayanıklı Tedarik Zincirleri ve Politika Yapıcılar için Araçlar" konularının ön plana çıkacağı oturumda bir araya gelecek. Toplantıda Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan, Hindistan, Güney Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Fav Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınması sağlayacak olan Kalkınma Yolu toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. "Yeşil Ulaştırma", "Krizlerde Odağı Koruma" ve "Dayanıklı Tedarik Zincirleri" konularının ele alınacağı toplantıda, Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Uraloğlu, zirvede ayrıca özel sektör ve uluslararası kuruluş liderleri oturumunda, yöneltilecek soruları cevaplayacak.

Ulaştırma Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek

Zirvenin 1. Gününde ayrıca Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci gününde ise Ulaştırma Bakanları Konseyi Kapalı oturumda bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu oturumda da toplantı gündemi çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirecek. Ardından da Açık Bakanlar Oturumu "Ulaştırma altyapısı ve küresel bağlantısallığın yeniden tesisi için iş birliğine odaklanmak" başlığı ile gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, güvenli, sağlıklı ve verimli bir uluslararası ticaret için Kalkınma Yolu'nun önemini anlatacak. Bakan Uraloğlu, zirvenin 2. gününde ayrıca Avrupa Demiryolu Tren ve Altyapı İşletmecileri Topluluğu (CER) İcra Direktörü Alberto Mazolla ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvilli ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile ikili görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika

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