Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bitlis'e destek sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bitlis'e destek sözü verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bitlis\'e destek sözü verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'na geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, partililere hitap ederek Bitlis'e yapılacak yatırımların devam edeceğini ve desteklerini gösterdikleri sürece gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

21.08.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız." dedi.

Bitlis Belediyesi ziyaretinin ardından beraberindekilerle AK Parti Bitlis İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra partililere hitap eden Uraloğlu, Bitlis'in, Van'dan Muş'a, Ağrı ve Erzurum'dan gelip Batman ve Diyarbakır istikametine giden önemli bir aksın üzerinde bulunduğunu söyledi.

Kentteki yatırımlara devam edeceklerini, kalan çalışmaları da kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2005-2008 yıllarında Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. Gecenin bir vaktinde arkadaşım beni aradı. Çorum-Samsun istikametinde seyrediyorlar. Aradığında 'bu yolları yaptınız ya o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımızdan, sizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. AK Parti hükümetlerimizden önce devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor, şimdi de devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu paraları nereden buluyor diyoruz' dedi. Tam da bizim durduğumuz nokta bu. Eğer siz Allah rızası için iyi niyetle yola çıkarsanız, hele hele başınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor."

Bedel ödenerek kazanılan ve yurt edinilen ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "31 Mart gecesi Bitlis'in durumunu özellikle takip ettim. Asla vatandaşımızda bir hata bulamayız. Eksiklik varsa bizde buluruz. Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız." diye konuştu.

Seçim sonuçlarını hep beraber takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan elbette hepimizin çıkaracağı sonuçlar var. İhtiyacınız neyse onu yapacağız dedik, yapıyoruz. O bizim görevimiz ama hepimizin bundan daha önemli ve kıymetli bir görevi var. O görev de şudur, önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Zaman zaman eleştirdiğimiz gençlerin 30 yaş altını AK Parti nimetleriyle büyüttük. Bunlar bizim gençlerimiz. Bunların eksiği de fazlası da bizimdir. Her şeyiyle bu gençlerimiz bizim. O zaman ailemizle önce çocuklarımıza, sonra aile bireylerimize, akrabamıza, apartmanımıza, mahallemize ve ilimize çıkacağız. Bunun için kıymetli olan nedir biliyor musunuz? Bu hizmetlerden ziyade şöyle elimizle dokunabilmektir. O noktada da AK Parti teşkilatları bugüne kadar elinden geleni yapmıştır. Bundan sonrada özellikle Bitlisimizde bunu yapacaklarına canı gönülden inanıyorum."

Uraloğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bitlis Belediyesi, AK Parti, AK Parti, bitlis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bitlis'e destek sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bitlis'e destek sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement