Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şalpazarı'nda halka seslendi - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şalpazarı'nda halka seslendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şalpazarı\'nda halka seslendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şalpazarı ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Şalpazarı'na yakışan en azından 2019'daki oy oranının üzerine çıkmak için gayret edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilçenin talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

21.03.2024 13:30
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Şalpazarı'na yakışan en azından 2019'daki oy oranının üzerine çıkmak. Şurada 9 günümüz kaldı. Onun için gayret edelim." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Uraloğlu, Şalpazarı ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Refik Kurukız ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Şalpazarı ilçesinde güzel bir birliktelik olduğunu söyledi.

Zorlu coğrafyaların, zorlu hizmetleri gerektirdiğini belirten Uraloğlu, Refik Kurukız'ın da bu yönde verdiği gayretlere dikkati çekti.

Uraloğlu, kendilerinin de bu yönde ona her türlü desteği vermeye çalıştıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir mühendis, yönetici olarak, ülkemize hizmet eden bir Karadeniz insanı, Anadolu evladı olarak gerçekten o denizleri bileştiren, denizin altından üstünden köprülerle tünellerle birleştiren yapılarda çalışmış olmak gerçekten gurur verici ama bunları bize hedef gösteren, bu imkanları bize sağlayan, talimat veren kim var? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Yine onunla beraber gerçekten Türkiye'nin başının dara düştüğü anda her zaman ama özellikle belli bir dönemden beri Cumhurbaşkanı'mızla beraber hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli başkanımız, Devlet hocamız var. Allah ondan da razı olsun. Gerçekten 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen insanlar var."

Şalpazarı ilçesinde de bir ekip ruhu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ilçenin talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Uraloğlu, oy oranının artırılmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şalpazarı'na yakışan en azından 2019'daki oy oranının üzerine çıkmak. Şurada 9 günümüz kaldı. Onun için gayret edelim. Başkanım oraya yazmış 'ayrışmadan kimseyi ötekileştirmeden' demiş. Kimseyi de ötekileştirmeyelim ama biz yerel yönetimleri ne için seçeriz, hizmet için seçeriz. Hizmeti biz bu ekiple verebiliriz. Onun için bize daha çok güç verin ki daha yüksek oy oranı verin ki biz size daha fazla kendimizi hizmet etmek zorunda, her halükarda edeceğiz ama daha çok zorunda hizmet edelim. Şalpazarı'mız hazır Allah'ın izniyle."

Konuşmaların ardından esnafı gezen Bakan Uraloğlu, hem sorun ve taleplerini dinledi hem de belediye başkan adaylarına destek istedi.

Bakan Uraloğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesi'ni de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şalpazarı'nda halka seslendi - Son Dakika

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