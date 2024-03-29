Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde, vatandaşların isteklerini dinlediklerini ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a verdiği öneme dikkat çekerek, Trabzon ve Arsin'e daha fazla hizmet edeceklerini söyledi. Ayrıca, Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamlandığını ve diğer yol projelerinin de devam ettiğini ifade etti.

29.03.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini belirterek, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde, katılımcılara teşekkür ederek, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylarına destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ve Arsin'e ayrı bir önem verdiğine işaret eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Biz de şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi, Trabzon'umuza da Arsin'imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her zaman vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

" Samsun'dan Sarp'a kadar bitirdik yolları. Tertemiz oldu, en ufak bir sıkıntısı yok. Arsin'de lazım olanlar var biliyorum. Atayurt yolumuz vardı önceki görevimde de gelip bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı, ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Dediler ki; 'Yukarıya doğru da Santa yolu var, burayı da Karayolları ağına al.' Dedim ki; 'Büyükşehirle beraber Karayolları işbirliğiyle Santa yolunu da bitirelim.' Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde grup, mahalle ve köy yollarımız var. Arsin Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle karşılıklı ve yine Karayollarımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla paslaşacağız ve yol sorununuzu Allah'ın izniyle 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız."

Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini anlatarak, "Sizin isteklerinizi dinliyoruz, elimizden gelen ne varsa da onu yapıyoruz. Bizim sizden isteğimizi de siz biliyorsunuz. Allah'ın izniyle 18 ilçemiz ve büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız ama biz istiyoruz ki en yüksek oyla alalım. Gururlanalım bütün Türkiye'de, sadece Trabzon'da değil." dedi.

Seçime az zaman kaldığını belirten Uraloğlu, "Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kadememizin, hepsinin, Arsin'in desteği bizim için kıymetli. Arsin 31 Mart günü ve akşamı için hazır mıyız? kararlı mıyız? sandıkları inşallah patlatıyor muyuz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Mitinge, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük de katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:43 Ramazan Hoca’nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi Ramazan Hoca'nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 17:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement