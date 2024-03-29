Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini belirterek, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde, katılımcılara teşekkür ederek, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylarına destek istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ve Arsin'e ayrı bir önem verdiğine işaret eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Biz de şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi, Trabzon'umuza da Arsin'imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Her zaman vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Karadeniz Sahil Yolu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
" Samsun'dan Sarp'a kadar bitirdik yolları. Tertemiz oldu, en ufak bir sıkıntısı yok. Arsin'de lazım olanlar var biliyorum. Atayurt yolumuz vardı önceki görevimde de gelip bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı, ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Dediler ki; 'Yukarıya doğru da Santa yolu var, burayı da Karayolları ağına al.' Dedim ki; 'Büyükşehirle beraber Karayolları işbirliğiyle Santa yolunu da bitirelim.' Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde grup, mahalle ve köy yollarımız var. Arsin Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle karşılıklı ve yine Karayollarımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla paslaşacağız ve yol sorununuzu Allah'ın izniyle 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız."
Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini anlatarak, "Sizin isteklerinizi dinliyoruz, elimizden gelen ne varsa da onu yapıyoruz. Bizim sizden isteğimizi de siz biliyorsunuz. Allah'ın izniyle 18 ilçemiz ve büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız ama biz istiyoruz ki en yüksek oyla alalım. Gururlanalım bütün Türkiye'de, sadece Trabzon'da değil." dedi.
Seçime az zaman kaldığını belirten Uraloğlu, "Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kadememizin, hepsinin, Arsin'in desteği bizim için kıymetli. Arsin 31 Mart günü ve akşamı için hazır mıyız? kararlı mıyız? sandıkları inşallah patlatıyor muyuz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.
Mitinge, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük de katıldı.
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