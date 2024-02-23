Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bize her yer Trabzon diyerek yola çıktık. Bu anlayışla Türkiye'nin her tarafına hizmet ettik. İnşallah Murat Kurum ile daha güçlü hizmet edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nca Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü" etkinliğine katıldı. Trabzon şehrinin lezzet ve tarihinin tanıtıldığı "İl Tanıtım Günleri" kapsamında gerçekleştirilen programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Mustafa Şen, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor gösterisi ile devam etti.

"İnşallah Murat Kurum ile daha güçlü hizmet edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15 Temmuz kalkışmasında ilk etapta Trabzon'daki arkadaşları aramıştım. Herkesin meydan parkında olduğunu öğrenmiştim. Trabzon, memleketin başı derde girdiği zaman elini değil gövdesini taşın altına koyan bir şehrin evlatlarıdır. Ben de bir Trabzonlu olmaktan duyduğum gururu, şerefi, onuru sizlere anlatmak istiyorum. Bize her yer Trabzon diyerek yola çıktık. Bu anlayışla Türkiye'nin her tarafına hizmet ettik. İnşallah Murat Kurum ile daha güçlü hizmet edeceğiz" dedi.

"Bizim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıymetlidir"

Yapılan faaliyetler hakkında konuşan Uraloğlu, "Birçok hizmet yaptık. Çanakkale Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar. Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en uzun köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar. 14 buçuk kilometre ile Zigana Tüneli, Avrupa'nın en büyüğüdür. Trabzon'a ne lazımsa onları biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıymetlidir. 6 Şubat'taki depremde devletin tüm kurumlarını seferber ettik. 2 ayda biz 11 ili gezdik. Orada Ankara ve İBB çok daha organize olabilirdi. Bütün kurumlarımızla sahadaydık. Tam 130 bin kilometre İstanbul'da metro hattı yaptık. Yaptık dedikleri kilometrenin yüzde 80 seviyesinde belli bir kısmını biz teslim ettik ve onların bir kısmı yapılabildi" ifadelerini kullandı.

Program sonunda etkinlik alanında stantları ziyaret eden Bakan Uraloğlu, vatandaşlar ile birlikte horon oynadı. - İSTANBUL