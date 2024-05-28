Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Altyapısı Hakkında Bilgiler Verildi - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Altyapısı Hakkında Bilgiler Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye\'de Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Altyapısı Hakkında Bilgiler Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 78'i yeni adıyla X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullanmaktadır.

28.05.2024 14:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 78'i yeni adıyla X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullanmaktadır. 58 milyona yakın insanımız aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada 6,5 saat olan günlük kullanım süresi, ülkemizde yaklaşık 7 saattir." dedi.

Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na yaptığı sunumda, ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 21 yılda 275 milyar dolarlık yatırım yaparak Türkiye'nin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunduklarını anlattı.

Elektronik haberleşme sektöründe 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirket tarafından 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunulduğunu söyleyen Uraloğlu, Türkiye'nin sabit ve mobil genişbant internet abone sayısının 93,3 milyona ulaştığını belirtti. Uraloğlu, "Bunun yaklaşık 19,5 milyonu sabit hatlardan, geri kalan 73,5 milyona yakını da mobil hatlardan sağlanmaktadır. Fiber uzunluğumuz 562 bin kilometreye ulaşmış durumda. Son 3 yılda yaklaşık 4,5 kat artış göstermiştir. Fiber genişbant abone sayımız yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaşmıştır." diye konuştu.

FTTH Council'e göre, Türkiye'nin, son yıllarda fiber abone yaygınlık artışı konusunda 39 AB ülkesi arasında 2. sırada yer aldığını bildiren Uraloğlu, sabit genişbant hizmetlerde 2013'te abonelerin yüzde 71'inin 4 ila 10 mbps arasında olan internet hızının, bugün yüzde 78 abonede 16 mbps ve üzerine çıktığını; bu durumun dijital ortamlarda sunulan hizmetlere her geçen gün daha da fazla önem verildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 65 milyona ulaştığını ifade ederek, "Çocukları çıkardığımızda aşağı yukarı nüfusumuzun tamamının e-Devlet Kapısı'nı kullandığını söyleyebilirim. Buradaki hizmet sayısı 2008'de 22 iken bugün 8 bin 200 hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir." bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de elektronik imza hizmeti sunan 8 şirket bulunduğunu, bunlar tarafından oluşturulan e-imza sertifika sayısının ise 8,6 milyonu geçtiğini, aktif kullanıcı sayısının ise 2,6 milyon olduğunu anlatan Uraloğlu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerini sunmak üzere 9 şirketin yetkilendirildiğini, KEP adresi sayısının ise 2,8 milyona ulaştığını söyledi.

"Her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla zararlı erişim isteği engelleniyor"

Bakan Uraloğlu, aktif ".tr" alan adı tahsislerinin BTK tarafından yürütüldüğünü ve tahsis sayısının 1,2 milyona yaklaştığını belirterek, "Ayrıca doğrudan isim ve '.tr' uzantılı olan, ad tahsisli olan, 'ağ.tr' formatında olan adların tahsisine yönelik düzenlemeler yapılmış ve halihazırda ön başvurular alınmaktadır. Ağustos içerisinde de bunu uygulamaya başlayacağız. Yani siz 'Hüseyin Yayman' olarak, ben 'Abdulkadir Uraloğlu' olarak, doğrudan adınızın etiketli olduğu '.tr' uzantılı bir adresi alma imkanına sahip olacaksınız." Burada benzer ya da aynı ad ve soyadı kullananlarda öncelik mutlaka müracaat sırasına göre olacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Komisyondaki milletvekillerine işaret eden Uraloğlu, bu konudaki müracaatlarını alıp yapmak istediklerini de aktardı.

Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen faaliyetleri anlatırken, "USOM tarafından yapılan çalışmalarda 17 milyon IP adresi bir radar mantığıyla sürekli taranmaktadır. Bu çalışmalarda her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla da zararlı erişim isteği engellenmektedir. Vatandaşlarımızın birçoğu saldırının farkına bile varmadan USOM'daki arkadaşlarımız bunu önlemektedir. Bu çalışmalarda TÜRK TELEKOM, Turkcell ve Vodafone'un rolü ve işbirliği de bizim için kıymetlidir. Biz, bütün IP adreslerini, sadece tanımlanmış olan, zararlı olabileceğini düşündüğümüz ya da zararlı olduğu bilinen girişim ve içeriklerle ilgili tarıyoruz. Onun haricinde başka bir taramamız da söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepsi şirketlerini kurdular"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de vatandaşların sosyal medya tercihlerine yönelik de "Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 78'i yeni adıyla X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullanmaktadır. 58 milyona yakın insanımız aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada 6,5 saat olan günlük kullanım süresi, ülkemizde yaklaşık 7 saattir." dedi.

Türkiye'de günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeyi anımsatan Uraloğlu, "Bunların hepsi şirketlerini kurdular. En son bunu kuran X'tir. Şu anda yasal mevzuatımız çerçevesinde istediklerimizi yaptırdığımızı söyleyebilirim. Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı temsilcilerinden günlük erişimi 1 milyondan fazla olanlardan LinkedIn, Dailymotion, Pinterest ve VKontakte da aynı şekilde şirketlerini kurdular, temsilcilerini atadılar. Şu anda Türkiye'deki istenen şartları yerine getirme noktasındalar." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Altyapısı Hakkında Bilgiler Verildi - Son Dakika

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