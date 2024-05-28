Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, e-Devlet uygulamalarında 10. sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, e-Devlet uygulamalarında 10. sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin e-Devlet Kapısı üzerindeki hizmet sayısının 2008 yılındaki 22'den bugün 8 bin 200'e çıktığını ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye'nin 35 ülke arasında 10. sırada yer aldığını belirtti. Ayrıca, elektronik haberleşme sektöründe ülkede 93,3 milyon internet abonesi bulunduğunu ve fiber geniş bant abone sayısının 6,7 milyona ulaştığını ifade etti.

28.05.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "E-Devlet Kapısı üzerinde 2008 yılındaki hizmet sayısı 22 iken bu gün 8 bin 200 hizmet E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre ülkemiz 35 ülke arasında 10'uncu ülke konumundadır" dedi.

Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirket tarafından 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunulduğunu belirterek, "Elektronik haberleşme sektöründe ülkemizde sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısı 93,3 milyona ulaşmış durumdadır. Bunun yaklaşık 19,5 milyonu sabit hatlardan, geri kalan 73,5 milyona yakını da mobil hatlardan sağlanmaktadır. Fiber uzunluğumuz 562 bin kilometreye ulaşmış durumda ve son üç yılda yaklaşık 4,5 kat artış göstermiştir. Fiber geniş bant abone sayımız yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaşmıştır. Yine, FTTH Council'e göre, ülkemiz son yıllarda fiber abone yaygınlık artışı konusunda 39 Avrupa Birliği ülkesinde de ikinci sırada yer almaktadır. Sabit geniş bant hizmetlerde 2013 yılında abonelerimizin yüzde 71'inin 4 ila 10 mbps arasındaki internet hızı artık bugün yüzde 78'in de 16 mbps ve üzerine çıkmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

E-devlet uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2010 yılı kullanıcı sayısı yaklaşık 2 milyon iken bugünkü kullanıcı sayısı 65 milyona ulaşmıştır. Yani çocukları vesaire çıktığımız zaman, aşağı yukarı nüfusumuzun tamamının E-Devlet Kapısı'nı kullandığını söyleyebilirim. E-Devlet Kapısı üzerinde 2008 yılındaki hizmet sayısı 22 iken bu gün 8 bin 200 hizmet E -Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e -Devlet Kıyaslama Raporu'na göre ülkemiz 35 ülke arasında 10'uncu ülke konumundadır. Raporda Kullanıcı Odaklılık, Şeffaflık, Anahtar Kolaylaştırıcılar ve Sınır Ötesi Hizmet olmak üzere dört başlık altında ülkeler sıralanmıştır. Endekste E-Devlet Kapısı'nın en iyi performans gösterdiği başlık Kullanıcı Odaklılık olurken tüm ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer almıştır. Şeffaflık ve Anahtar Kolaylaştırıcılar başlıkları kapsamında Türkiye altıncı sırada. Sınır Ötesi Hizmetler başlığının alt başlıklarından olan Sınır Ötesi Kullanıcı Desteği kapsamında ülkemiz Malta, Hollanda, Estonya ve Lüksemburg'la beraber 100 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, E-Devlet, Türkiye, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, e-Devlet uygulamalarında 10. sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, e-Devlet uygulamalarında 10. sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement