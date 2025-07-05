Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız" - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız"
05.07.2025 17:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız diyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesinden onu da kapsayacak şekilde Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten bir lider değil, bölgemizde ve dünyada kriz çözen bir lider olarak sadece stratejik değil, jeostratejik olarak da ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdi" diye konuştu.

"Gazze için söz söyleyeceğiz"

Türkiye'nin doğu-batı ekseninde tam merkezde bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan bir coğrafi konumun tam da ortasında bulunuyoruz. Elbette biz Müslüman kimliğimizle, inancımızla bizim bu coğrafyada söz söylemeye hakkımız var. Elbette Gazze için de hassas olacağız, Gazze için söz söyleyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz için elbette söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bir soykırımdır, bu bir insanlık suçudur' demiştir. Onun için hep beraber onun arkasında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail- İran çatışmasında diğer ülkelerin liderlerini arayarak buradaki savaş halinin bir an önce durdurulması noktasın ciddi bir inisiyatif aldığını da hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nu da gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "38 Bakan, 17 Bakan Yardımcısı, toplam 80 ülkeden katılımcılar vardı. Türkiye'nin konumunu, coğrafyamızda, dünyada Türkiye'nin nerede görüldüğünü bir kez daha görme ve teyit etme imkanına orada kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun ülke ekonomisine katkısının 1 trilyon 65 milyar dolar olduğunu belirterek iş gücüne katkısının ise yaklaşık bir milyon kişi olduğunu belirtti.

"İktidarımız döneminde 739 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Ankara yatırımları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Bizim iktidarımız döneminde 739 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Sadece ulaştırma yapılarından bahsediyorum. Bütün yatırımlarımızdan değil. 466 km olan bölünmüş yol uzunluğunu bin 208 kilometreye; 466 kilometre olan sıcak asfalt uzunluğunu da yaklaşık bin 300 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız"

Bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu metrosu, Batıkent-Sincan/Törekent metrosunu hizmete sunduklarını belirten Uraloğlu, "Başkentray'ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesinden onu da kapsayacak şekilde Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da sene başında ihalesini yaparak Esenboğa Metrosu'nun çalışmalarına da başlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Abdülkadir Uraloğlu, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Esenboğa Metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız' - Son Dakika

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