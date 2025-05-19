Ülkü Ocakları Türk Gençliği İçin Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
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Politika

Ülkü Ocakları Türk Gençliği İçin Hayati Öneme Sahip

Ülkü Ocakları Türk Gençliği İçin Hayati Öneme Sahip

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğine yönelik önemini vurguladı.

19.05.2025 17:00
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkü Ocakları'nın bugün Türk gençliği için taşıdığı anlam, dün olduğundan çok daha hayati bir noktadadır. Bir yandan kimliksizleştirme çabaları, öte yandan inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma, gençlerimizi dört bir taraftan kuşatmaya çalışmaktadır. İşte bu çağın hastalıklarına karşı yegane çare yine Ülkü Ocakları'dır" dedi.

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. Törene, MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğulu, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Refik Özen, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile sayıda partili ve davetli katıldı.

Törende konuşan İsmet Büyükataman, "Bugün burada, Türk gençliğinin fikriyle, vicdanıyla, ahlakıyla ve iradesiyle donanacağı kutlu bir ocağın kapısını aralıyoruz. Bugün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un, Türk gençliğine emanet edilen bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Ülkü Ocakları işte bu bağımsızlık meşalesinin yılmayacak taşıyıcısıdır" dedi.

"Ülkü Ocakları, dava bilinciyle yetişecek gençlerimizin yuvası, milletimizin yarınlarına atılan en sağlam adımıdır" diyen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocakları, milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmenin mücadelesini veren bir irfan ve iman mektebidir. Ülkücü Hareket geçmişten bugüne; canıyla, kanıyla, aklıyla ve kalbiyle Türk milletine hizmet etmiş ve bu uğurda büyük mücadeleler vermiştir. Ülkemizin en zor dönemlerinde, sokakların anarşiyle kuşatıldığı karanlık yıllarda, Ülkücüler milletimizi ve devletimizi korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Zindanlar, tabutluklar, tehditler ve saldırılar; ülkü erlerinin imanını sarsmamış, aksine dava azmini bilemiştir. İşte bu adanmışlığın, iradenin, mücadelenin ve imanlı duruşun kaynağı Ülkü Ocakları'dır."

'ÜLKÜ OCAKLARI TÜRK GENÇLİĞİNİN GÜVENLİ LİMANIDIR'

Bursa Ülkü Ocakları'nın kurucusu olmanın şerefini her zaman yaşadığını ifade eden Büyükataman, "Ülkü Ocakları'nın bugün Türk gençliği için taşıdığı anlam, dün olduğundan çok daha hayati bir noktadadır. Bir yandan kimliksizleştirme çabaları, öte yandan inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma, gençlerimizi dört bir taraftan kuşatmaya çalışmaktadır. İşte bu çağın hastalıklarına karşı yegane çare, yine Ülkü Ocakları'dır. Ülkü ocakları bizim gözbebeğimiz, Türk gençliğinin güvenli limanı, sağlam inancı, sarsılmaz ahlakı ve mücadele azmidir. Ülkü Ocaklarında yetişen her genç, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin temel taşıdır" dedi.

Kaynak: DHA

İsmet Büyükataman, Politika, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Türk Gençliği İçin Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

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