Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemekle yükümlüdür
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlü tuttu. Karar, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
26.01.2024 - 15:51,
Güncelleme: 15:51
Uluslararası Adalet Divanı: " İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlüdür." - LAHEY
Kaynak: İHA