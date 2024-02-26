Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak - Son Dakika
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Politika

Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak

Hafta boyunca 47 ülkenin sözlü beyanda bulunduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunum yapma sırası Türkiye'ye geldi. Duruşmanın son gününde Türkiye adına sunum yapacak olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistin'e verilen desteği kamuoyu önünde yineleyecek. Adalet Divanı kararının yasal olarak bağlayıcılığı yok ancak İsrail üzerindeki baskıyı artıracak.

26.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:38
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek.

HUKUKSUZLUKLARLA İLGİLİ BULGULARI PAYLAŞACAK

Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.

SON GÜN 5 ÜLKE VE 3 ULUSLARARASI KURULUŞ SUNUM YAPACAK

Uluslararası Adalet Divanı'nda hafta boyunca 47 ülke sözlü beyanda bulundu. Duruşmanın son gününde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş görüşlerini sunacak.

KARAR İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAK

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Uluslararası Adalet Divanı\'nda söz sırası Türkiye\'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak
Kaynak: AA

Ahmet Yıldız, Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • salihb: Dünya kulağını tıkadı gözünü kapadı . Bu zulme hepsi ortak oldu alkışladı. Rabbim Müslümanları bununla sınadı Bizde kaybettik bu büyük imtihanı. Sıra bize gelmez zannetmeyin Gün gelir yalvarırız ''zulmetmeyin'' Bu sessizliğin hesabını verebiliriz diye heves etmeyin. 10 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: evettttttttt geldik kuru fasülyenin faydalarına evet yorumları alalım??? 1 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak - Son Dakika
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