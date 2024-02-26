Uluslararası Adalet Divanı\'nda söz sırası Türkiye\'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek.
Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.
Uluslararası Adalet Divanı'nda hafta boyunca 47 ülke sözlü beyanda bulundu. Duruşmanın son gününde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş görüşlerini sunacak.
Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.
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Mersin'de Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın büyümeden söndürüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba kullanıldı. Saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü, 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi, 2 milyon kişi tehcir edildi. Ayrıca 500'den fazla cami ve kilise, 300'den fazla üniversite ve okul, 360 binden fazla konut yıkıldı. Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'i hizmet dışı kaldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelevi basıp 3 kadını katleden Ebadullah A. isimli Afgan mültecinin polis sorgusunda söyledikleri ortaya çıktı. Daha önce de aynı mekana gittiğini ancak reddedildiğini belirten Ebadullah'ın intikam almak adına saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.
Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri, ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ekrana verilemezken gözünün altı çizilen Sema için acil durum konseyi düzenleniyor. Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı ise bugün belli olacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
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