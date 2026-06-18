Uluslararası Öğrenciler Türkiye'de Eğitim Görüyor - Son Dakika
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Uluslararası Öğrenciler Türkiye'de Eğitim Görüyor

Uluslararası Öğrenciler Türkiye\'de Eğitim Görüyor
18.06.2026 16:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 362 bini aşkın uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki üniversitelerle güçlü bağlar geliştiriyoruz. Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Yılmaz, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin ikili kültür anlaşmalarıyla pek çok uluslararası öğrenciyi bu topraklarda misafir ettiğini kaydederek, "1950'li yıllardan itibaren hükümet burslarıyla bereketlenen ve ivme kazanan bu süreç, 1992 yılında hayata geçirilen 'Büyük Öğrenci Projesi' sayesinde Türk dünyasından binlerce genci ülkemizdeki bilim ve irfan yuvalarıyla buluşturdu. Yıllar içinde oluşan bu tecrübe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmasıyla ve koordinasyonuyla daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuş oldu. Bugün dünyanın dört bir yanına yayılan ve sayıları 160 bine yaklaşan 'Türkiye Mezunları' ailesi, asırlara sari devlet geleneğimizin ve köklü eğitim diplomasimizin en olgun, en nadide meyvesi olarak hepimize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda yükseköğretim alanında Türkiye'nin çok büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Yılmaz, 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitede 7 milyona yakın öğrencinin eğitim öğretim hayatını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, akademisyen sayısının 187 bine ulaştığını ve Türkiye'de üniversite bulunmayan ilin kalmadığını belirterek, gelinen aşamada üniversiteleri nicelik anlamından ziyade niteliksel olarak geliştirmeye yoğunlaştıklarını ifade etti.

"Son 2 yılda yapay zeka ve bilişim temelli çok sayıda yeni programı yükseköğretim sistemimize kazandırdık"

Dijital teknolojilerin artık her alanı derinden etkilediğini ve üniversitelerde yapay zeka başta olmak üzere birçok çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Yılmaz, "Son 2 yılda yapay zeka ve bilişim temelli çok sayıda yeni programı yükseköğretim sistemimize kazandırdık. 2024 yılında 20 üniversitede 17 farklı türde olmak üzere toplam 72 yeni yapay zeka ve bilişim temelli program açılmış, 2025 yılında ise bu programlara 27 yeni bölüm daha ilave edilerek, sayı 100'ün üzerine çıkarılmıştır" dedi.

"Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir"

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yükseköğretimde elde ettiğimiz bu gelişim, uluslararasılaşma anlamında da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ortak araştırma projeleri, çift diploma ve ortak derece programları, akademik personel değişim mekanizmaları ve kurumsal ortaklıklar yoluyla çok boyutlu bir iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki üniversitelerle güçlü bağlar geliştiriyoruz. Bugün ülkemizde 362 bini aşkın uluslararası öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Bunu da çok önemli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok daha yüksek sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Teknoloji, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Uluslararası Öğrenciler Türkiye'de Eğitim Görüyor - Son Dakika

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