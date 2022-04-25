Ümit Özdağ: 6'lı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse teklif götüreceğiz - Son Dakika
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Ümit Özdağ: 6'lı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse teklif götüreceğiz

25.04.2022 13:33
Ümit Özdağ: 6'lı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse teklif götüreceğiz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer 6'lı ittifak Mansur beyi aday göstermezse biz Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer 6'lı ittifak Mansur beyi aday göstermezse biz Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özdağ, 6 Nisan'da televizyon kanalında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığına davet çağrısının üzerinden 19 gün geçtiğini belirterek, "Zafer Partisi'nin yapmış olduğu bu çağrının ne kadar doğru olduğu ne kadar yerinde olduğu büyük Türk milletinin bu çağrıya vermiş olduğu coşkulu tepkiden ortaya çıktı. Türkiye'de heyecan yarattı. Siyasetin 3 haftadan beri ana gündemini oluşturdu, oluşturmaya da devam ediyor. Düzenlenen anketlerde Sayın Mansur Yavaş'ın gerçekten toplumun bütün kesimlerinden büyük destek aldığı bir kez daha ortaya çıktı. Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette. Mansur beyin kazanabilecek tek aday olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin Mansur Yavaş'ı aday yapmama kararı almış olması bizim bu çağrıyı yapma nedenimizdir" diye konuştu.

Ümit Özdağ, CHP'nin kamuoyunu aldattığını savunarak, "CHP Genel Merkezi, daha önce Türkiye'yi Ekmeleddin bey vakasıyla karşı karşıya bırakmıştır. 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ün aday olarak çıkartılmasını savunmuştur. Şimdi de 3'üncü kez Türk halkının elinden saray rejimini aşma şansını almak istemektedir. Zafer Partisi, Sayın Yavaş'ın ismini gündeme taşıyarak, onu göreve davet ederek, Yavaş'ın sessiz sedasız tasfiye edilmesini engellemeyi ve adaylık yolunu açmayı hedeflemiştir. Masada olmayan Yavaş'ın ismi artık masadadır. Arkasında da Türk halkının desteği vardır. Haklı olduğumuz dün gece 3'üncü toplantısını yapan 6 siyasi partinin bu sabah basına dağıtılan açıklamasından da anlaşılmaktadır. İş birliklerini derinleştirdiklerini açıklayan 6 parti hala havanda su dövmeye devam etmektedirler. Biz Zafer Partisi olarak bundan 19 gün önce ne dediysek o noktadayız" dedi.

Soru üzerine Mansur Yavaş ile temasları olmadığını belirten Özdağ, "Şu anda da planlamış olduğumuz hazırlık, bir görüşme, temas yok. Onun için biz 19 gün önce hangi noktadaysak bugün de o noktadayız. Mansur Yavaş beyin adaylığı arkasındaki büyük kamuoyu desteği bu açıklamadan sonra her geçen gün yükselerek ortaya çıkmaktadır. İktidarın nasıl panik içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da Mansur beyin bu görevi ne kadar hak ettiğini gösteriyor. Bizi üzen şey, iktidarın panik içerisinde olması değil aslında Mansur beye sahip çıkması gereken CHP'de panik içerisinde olunması. Eğer 6'lı ittifak Mansur beyi değişik nedenlerle, biz nedenleri biliyoruz ama bunu kamuoyunda paylaşmıyoruz, aday göstermezse biz Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" diye konuştu.


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Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: 6'lı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse teklif götüreceğiz - Son Dakika


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