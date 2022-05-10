Ümit Özdağ, Bahçeli'ye anne ve babasını hatırlatarak cevap verdi: Babası MHP kurucusu, annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin "densiz, terbiyesiz" şeklindeki hitabına dair yayınladığı mesajda Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz verdiğini belirterek bu sözün "hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye'nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır." olduğunu söyledi. Özdağ, verdiği sözün arkasında olduğunu vurguladığı mesajında MHP'lilere anne ve babasını hatırlattı.

Özdağ'ın sosyal medya mesajında babasının MHP kurucusu Muzaffer Özdağ, annesinin MHP'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ olduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP Milletvekili olan bana "Soros çocuğu" diye küferdene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki, ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek."

ÜMİT ÖZDAĞ'IN ANNE VE BABASININ MHP TARİHİNDEKİ YERİ

Ümit Özdağ 1961 yılında, 1960'taki askeri darbeyi gerçekleştirip Menderes ve arkadaşlarını asan Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinden biri olan Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğdu. Babası o dönem Komite'den uzaklaştırılmış, bir nevi "sürgün" hükümet müşaviri olarak görev yapıyordu. Annesi ise daha sonra MHP Kadın Kolları'nın ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ.

Alparslan Türkeş ve Muzafer Özdağ

Tarihin bir cilvesi olarak bugün Türkiye'deki sığınmacıların, göçmenlerin, mültecilerin neden kendi ülkelerinde olmadığını sorgulayan Özdağ, ülkesine binlerce kilometre uzaklıkta dünyaya geldi. Bugün Türkiye'deki en güçlü mülteci karşıtı cephenin sözcüsü konumundaki Özdağ'ın ailesi de Rusya'nın Kafkasya'daki zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı.

MÜNİH ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUDU

Ümit Özdağ, lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamladı. Yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru oldu. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı, 2001 yılında profesör oldu.