Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
11.06.2025 07:58
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10:30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde gerçekleştirilecek.

İDDİANAMEDEN

Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenen iddianamede, "İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK'nın 216/1, 218/1,43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına, kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkumiyeti durumunda, TCK'nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, şüphelinin mahkumiyeti durumunda, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63.maddesi uyarınca mahsubuna, şüpheli hakkında ayrıca 5271 Sayılı CMK'nın 325. maddesinin de uygulanmasına karar verilmesi" talep edildi.

Özdağ'ın 2020 ve 2024 yılları arasındaki 28 paylaşımının bulunduğu iddianamede ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında tutuklanan "Ambargotv" isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı Ramin Saeidi ile olan konuşmaları yer aldı. Ramin Saeidi'nin söz konusu soruşturma kapsamında 2023 yılındaki savunması da iddianamede yer aldı. Saeidi'nin savunmasında şunlar kaydedildi:

"Ben aslen İran Tebriz Doğu Azerbaycan doğumluyum. Maddi geçimimi sanatçılıktan ve medyadan sağlamaktayım. "(@ambargo tv" rumuzlu Twitter hesapları bana ait değildir. Bu hesap şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a aittir. Ben videoların kurgu ve edit işlemleri ile ilgileniyordum. Benim gibi bu işlerle ilgilenen tanıdığım/tanımadığım bir çok kişi vardı. Ben onlardan sadece birisi idim. Yani benim haricimde hesabı kullanan başka kişiler de vardı."

Asliye Ceza Mahkemesi, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz:
    AL SANA Bİ KEMAL DAHA BU DA KENDİNİ Bİ NİMETTEN SANIYOR 9 36 Yanıtla
  • 6490203:
    verin müebbeti 9 34 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baskanım kuklalara minnet etme. basın dik dogruları gozlerinin icine baka baka soyle. elbet devran dondugunde hesabı birbir sorulacak. yolun acık olsun baskanım. 8 2 Yanıtla
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